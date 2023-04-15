Форвард «Спартака» Бальде: стараюсь компенсировать потерянное время своей игрой

Форвард московского «Спартака» Кейта Бальде заявил, что своей игрой старается максимально компенсировать время, которое он пропустил в связи с дисквалификацией.

«Я много работал, старался ради команды, был максимально сконцентрирован. Потерял много времени не по своей вине, сейчас стараюсь его компенсировать и помочь команде», — цитирует Бальде «Матч ТВ».

Нападающий перешёл в «Спартак» летом 2022 года из «Кальяри», но по ходу первой части нынешнего сезона не играл, так как отбывал дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

В сезоне-2022/23 Бальде провёл пять матчей за красно-белых и забил два мяча.

Ранее «Спартак» в меньшинстве одержал победу над «Торпедо» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу.