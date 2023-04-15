«Спартак» обыграл «Торпедо» в матче РПЛ с тремя пенальти и двумя удалениями

«Спартак» в меньшинстве одержал победу над «Торпедо» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 2:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Кейта Бальде (18-я минута) и Роман Зобнин (45 + 1, пенальти).

Единственный гол за хозяев забил Илья Стефанович в компенсированное время.

Игроки гостей Руслан Литвинов (68-я) и Кристоф Мартинс (89-я) получили красные карточки.

Таким образом, «Спартак» вернулся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. «Торпедо» — на 16-м (13 баллов).

Ранее сообщалось, что голы Антона Заболотного и Фёдора Чалова позволили ЦСКА обыграть «Урал» в матче РПЛ.