Голы Заболотного и Чалова позволили ЦСКА обыграть «Урал» в матче РПЛ

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ЦСКА одержал победу над «Уралом» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу.
Голы Заболотного и Чалова позволили ЦСКА обыграть «Урал» в матче РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

Встреча в Екатеринбурге на стадионе «Центральный» завершилась со счётом 2:1.

Голами в составе московского клуба отметились Антон Заболотный и Фёдор Чалов с пенальти на 13-й и 58-й минутах соответственно.

За хозяев гол забил Рай Влут с пенальти (65-я).

ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. «Урал» — на десятой позиции (25).

Ранее сообщалось, что «Динамо» одержало волевую победу над «Пари НН» в матче РПЛ. 

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