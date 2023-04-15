Голы Заболотного и Чалова позволили ЦСКА обыграть «Урал» в матче РПЛ
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Встреча в Екатеринбурге на стадионе «Центральный» завершилась со счётом 2:1.
Голами в составе московского клуба отметились Антон Заболотный и Фёдор Чалов с пенальти на 13-й и 58-й минутах соответственно.
За хозяев гол забил Рай Влут с пенальти (65-я).
ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. «Урал» — на десятой позиции (25).
Ранее сообщалось, что «Динамо» одержало волевую победу над «Пари НН» в матче РПЛ.