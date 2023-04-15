«Динамо» одержало волевую победу над «Пари НН» в матче РПЛ

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Московское «Динамо» на своём поле одержало волевую победу над нижегородским «Пари НН» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу.
«Динамо» одержало волевую победу над «Пари НН» в матче РПЛ
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Игра в столице на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу коллектива Славиши Йокановича.

В составе бело-голубых мячи забили Ярослав Гладышев (79-я минута), Даниил Фомин (86-я), Фёдор Смолов (90 + 5, пенальти). В команде Сергея Юрана отличился Денис Глушаков (67-я, пенальти).

«Динамо» с 39 очками занимает пятое место в турнирной таблице. «Пари НН» (19) располагается на 13-й строчке.

Ранее бывший полузащитник сборной России по футболу Игорь Семшов заявил, что любой тренер смог бы сделать из московского «Динамо» команду, которая сможет бороться с петербургским «Зенитом» за золотые медали чемпионата.

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