Семшов: заменить Йокановича в «Динамо» может даже Карпин

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Игорь Семшов считает, что любой тренер смог бы сделать из московского «Динамо» команду, которая сможет бороться с петербургским «Зенитом» за золотые медали чемпионата.

«Заменить Йокановича может любой тренер — и российский, и зарубежный. Бело-голубых может тренировать даже Карпин. Другой вопрос, нужно ли это Валерию Георгиевичу?» — цитирует экс-футболиста «Динамо» Metaratings.

Он подчеркнул, что любой вариант с продолжением карьеры тренер обдумывает и взвешивает.

«Надо поговорить с руководителями клуба, понять, что будет по селекции и финансированию. Не знаю, отказался бы Карпин работать в «Динамо», если бы ему предложили работать вместо Йокановича», — добавил Семшов.

«Динамо» по итогам 22 туров с 36 очками занимает шестое место в турнирной таблице. В ближайшем матче РПЛ примет на своём поле «Пари НН» 15 апреля. Нижегородский клуб (19) располагается на 13-й позиции.

Ранее в «Динамо» рассказали о будущем Сергея Паршивлюка и Матиаса Норманна.

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