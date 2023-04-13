В «Динамо» рассказали о будущем Паршивлюка и Норманна

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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о будущем футболистов Сергея Паршивлюка и Матиаса Норманна.
В «Динамо» рассказали о будущем Паршивлюка и Норманна
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«Ведём ли переговоры с Паршивлюком о продлении контракта? С 2019 года мы обо всём всегда договаривались. Уверен, в этом сезоне мы тоже найдём общие точки соприкосновения в том случае, если обе стороны будут в этом заинтересованы. Это касается и Норманна», — цитирует Гафина «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2022/23 защитник участвовал в 19 матчах во всех турнирах за бело-голубых, забил один мяч и отметился одной результативной передачей.

Норманн в 2021 году перебрался из «Ростова» в «Норвич». Однако летом 2022 года, после вылета команды из АПЛ, 26-летний полузащитник перешёл в «Динамо».

Ранее сообщалось, что Норманн перешёл в «Динамо», потому что ему нравится Москва.

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