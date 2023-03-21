Норманн перешёл в «Динамо», потому что ему нравится Москва

Норвежский легионер московского «Динамо» Матиас Норманн рассказал, почему принял решение вернуться в Россию.

«Для меня что Москва, что Норвегия, что Англия — места, где я могу играть. А футбол есть футбол, и он одинаков везде. Так что не вижу в этом проблемы. Никогда не пойму, почему люди этим удивлены», — цитирует Норманна «Спорт-Экспресс».

Норвежец также подчеркнул, что ему всегда нравилась Москва.

«Я хотел попробовать играть в столице. И, безусловно, здесь я счастлив», — заключил он.

Норманн в 2021 году перебрался из «Ростова» в «Норвич». Однако летом 2022 года, после вылета команды из АПЛ, 26-летний полузащитник перешёл в «Динамо».

Ранее Норманн заявил, что рад вернуться на поле после долгого перерыва.





