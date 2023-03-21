Узнать больше

Норманн перешёл в «Динамо», потому что ему нравится Москва

Короткая ссылка
Норвежский легионер московского «Динамо» Матиас Норманн рассказал, почему принял решение вернуться в Россию.

«Для меня что Москва, что Норвегия, что Англия — места, где я могу играть. А футбол есть футбол, и он одинаков везде. Так что не вижу в этом проблемы. Никогда не пойму, почему люди этим удивлены», — цитирует Норманна «Спорт-Экспресс».

Норвежец также подчеркнул, что ему всегда нравилась Москва.

«Я хотел попробовать играть в столице. И, безусловно, здесь я счастлив», — заключил он.

Норманн в 2021 году перебрался из «Ростова» в «Норвич». Однако летом 2022 года, после вылета команды из АПЛ, 26-летний полузащитник перешёл в «Динамо».

Ранее Норманн заявил, что рад вернуться на поле после долгого перерыва.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить