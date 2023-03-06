Норманн заявил, что рад вернуться на поле после долгого перерыва
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«Я очень рад вернуться на поле после травмы и долгого перерыва. Матч был трудным, многое не получилось, но здорово, что мы смогли победить. Отлично себя чувствую, постараюсь как можно быстрее набрать игровую форму», — приводит слова Норманна «РБ Спорт».
Норвежский полузащитник получил повреждение в матче 12-го тура РПЛ со столичным ЦСКА (1:1). В ноябре он успешно перенёс операцию на плече.
Ранее сообщалось, как полузащитник «Динамо» Даниил Фомин ответил на вопрос о новом контракте с клубом.