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Норманн заявил, что рад вернуться на поле после долгого перерыва

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Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн высказался о возвращении на поле в матче 18-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:0) после травмы.
Норманн заявил, что рад вернуться на поле после долгого перерыва
  • Gettyimages.ru

«Я очень рад вернуться на поле после травмы и долгого перерыва. Матч был трудным, многое не получилось, но здорово, что мы смогли победить. Отлично себя чувствую, постараюсь как можно быстрее набрать игровую форму», — приводит слова Норманна «РБ Спорт».

Норвежский полузащитник получил повреждение в матче 12-го тура РПЛ со столичным ЦСКА (1:1). В ноябре он успешно перенёс операцию на плече.

Ранее сообщалось, как полузащитник «Динамо» Даниил Фомин ответил на вопрос о новом контракте с клубом.

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