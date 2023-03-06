Фомин признался, что пока не думает о заключении нового контракта с «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин ответил на вопрос о новом контракте с клубом.

«Новый контракт? Честно, мне нечего сказать. У меня долгий контракт, поэтому сейчас даже не думаю об этом. Стараюсь помогать «Динамо», а как будет дальше — посмотрим. Конечно, своё ближайшее будущее связываю с «Динамо», у меня контракт», — приводит слова Фомина Sport24.

В нынешнем сезоне 26-летний Фомин сыграл в 25 матчах за «Динамо» во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

Его действующий контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

На счету «Динамо» 32 очка и четвёртая позиция в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал победу своей команды над «Крыльями Советов» в матче 18-го тура чемпионата России.