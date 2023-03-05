Узнать больше

Йоканович — о победе «Динамо» над «Крыльями»: мы поменяли футбольное лицо и смогли перевернуть матч

Короткая ссылка
Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал победу своей команды над «Крыльями Советов» в матче 18-го тура чемпионата России.
Йоканович — о победе «Динамо» над «Крыльями»: мы поменяли футбольное лицо и смогли перевернуть матч
  • Gettyimages.ru

«Основным фактором я бы назвал не мастерство, а желание бороться за каждый клочок поля. В первом тайме вышли с недостаточной концентрацией и вниманием. Мы поменяли футбольное лицо и смогли перевернуть матч», — приводит слова Йокановича «Матч ТВ».

Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0.

Автором победного гола стал нападающий Константин Тюкавин.

Главный арбитр игры Иван Сиденков после подсказки VAR отменил два забитых мяча гостей и один гол хозяев.

Таким образом, «Динамо» набрало 32 очка и закрепилось на четвёртом месте в турнирной таблице. «Крылья Советов» с 20 очками занимают 11-ю строчку.

Ранее сообщалось, что Коваленко признан лучшим игроком матча «Динамо» — «Крылья Советов» в РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить