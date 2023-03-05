Йоканович — о победе «Динамо» над «Крыльями»: мы поменяли футбольное лицо и смогли перевернуть матч
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«Основным фактором я бы назвал не мастерство, а желание бороться за каждый клочок поля. В первом тайме вышли с недостаточной концентрацией и вниманием. Мы поменяли футбольное лицо и смогли перевернуть матч», — приводит слова Йокановича «Матч ТВ».
Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0.
Автором победного гола стал нападающий Константин Тюкавин.
Главный арбитр игры Иван Сиденков после подсказки VAR отменил два забитых мяча гостей и один гол хозяев.
Таким образом, «Динамо» набрало 32 очка и закрепилось на четвёртом месте в турнирной таблице. «Крылья Советов» с 20 очками занимают 11-ю строчку.
Ранее сообщалось, что Коваленко признан лучшим игроком матча «Динамо» — «Крылья Советов» в РПЛ.