Арбитр Сиденков отменил три гола в матче «Динамо» — «Крылья Советов»
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Сиденков принял решение отменить забитый мяч нападающего столичного клуба Фёдора Смолова на 78-й минуте после просмотра VAR.
До этого арбитр отменил забитые мячи полузащитника самарского клуба Амар Рахманович и нападающего Бенджамина Гарре.
В настоящий момент счёт в матче 0:0.
Ранее бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес высказался о перспективах нападающего бело-голубых Фёдора Смолова уехать играть в Европу.