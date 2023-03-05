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Арбитр Сиденков отменил три гола в матче «Динамо» — «Крылья Советов»

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Судья Иван Сиденков отменил забитый мяч «Динамо» в матче 18-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов».
Арбитр Сиденков отменил три гола в матче «Динамо» — «Крылья Советов»
  • Gettyimages.ru

Сиденков принял решение отменить забитый мяч нападающего столичного клуба Фёдора Смолова на 78-й минуте после просмотра VAR.

До этого арбитр отменил забитые мячи полузащитника самарского клуба Амар Рахманович и нападающего Бенджамина Гарре.

В настоящий момент счёт в матче 0:0.

Ранее бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес высказался о перспективах нападающего бело-голубых Фёдора Смолова уехать играть в Европу.

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