Леандро Фернандес: если Смолов уедет в Европу, будет здорово

Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес высказался о перспективах нападающего бело-голубых Фёдора Смолова уехать играть в Европу.

«Не знаю, сможет ли ещё Смолов вернуться в европейский клуб. Как я уже говорил, всегда хорошо для России, чтобы их футболисты пробовали себя за пределами своей страны. Если он уедет, будет здорово», — цитирует Фернандеса «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 32-летний форвард забил девять мячей и отдал пять результативных передач в 20 матчах за бело-голубых. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

По информации СМИ, турецкий клуб предлагал 32-летнему россиянину контракт на 2,5 года.

Ранее комментатор Геннадий Орлов отреагировал на то, что Смолов и Павел Мамаев открыли в Дубае детскую футбольную академию.