Коваленко признан лучшим игроком матча «Динамо» — «Крылья Советов» в РПЛ

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко стал лучшим игроком матча с «Динамо» в чемпионате России.

Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0.

Автором победного гола стал нападающий Константин Тюкавин.

Главный арбитр игры Иван Сиденков после подсказки VAR отменил два забитых мяча гостей и один гол хозяев.

Таким образом, «Динамо» набрало 32 очка и закрепилось на четвёртом месте в турнирной таблице. «Крылья Советов» с 20 очками занимают 11-ю строчку.

Ранее сообщалось, что московский «Локомотив» победил «Ростов» в матче 18-го тура РПЛ.