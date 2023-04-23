Спасение вопреки логике: «Локомотив» вдесятером добыл ничью в дерби с ЦСКА после замены Дзюбы и травмы Пиняева

ЦСКА и «Локомотив» сыграли вничью в матче 24-го тура РПЛ. Подопечные Владимира Федотова почти сразу подавили соперника прессингом и закономерно вышли вперёд на 22-й минуте благодаря точному удару Антона Заболотного из пределов штрафной. Железнодорожники же до перерыва не только потеряли из-за травмы Сергея Пиняева, но и остались в меньшинстве из-за удаления вышедшего вместо него Марио Митая. Во втором тайме хозяева имели массу возможностей увеличить преимущество, но Илья Лантратов спасал свою команду, а на 87-й минуте Вильсон Изидор сравнял счёт после подачи углового, откликнувшись на скидку Дмитрия Баринова.

ЦСКА и «Локомотив» весной вполне заслужили звание королей столицы. В то время как «Торпедо» продолжает борьбу за выживание, а «Спартак» и «Динамо» крайне нестабильны, эти команды одержали по пять побед в РПЛ и потерпели только по одному поражению. В 24-м туре им в очном противостоянии предстояло определить, кто на данный момент сильнее. Для армейцев матч был важен ещё и с турнирной точки зрения, ведь ведущий с ними борьбу за серебро «Ростов» обыграл «Урал» и в случае осечки конкурента мог уйти в отрыв.

При этом подопечные Владимира Федотова, в отличие от соперника, на неделе провели тяжёлую встречу с екатеринбуржцами в финале «Пути РПЛ» Кубка России, в то время как железнодорожники получили возможность спокойно готовиться к дерби. Особое внимание на себя обращал Артём Дзюба. Он, наверняка, горел желанием огорчить красно-синих, ведь они никогда не были для него удобным оппонентом. За всю карьеру форвард забил в их ворота всего три мяча, два из которых — ещё в сезоне-2010/11.

Красно-синие к тому же столкнулись с кадровыми проблемами в центре обороны, поскольку Бактиёр Зайнутдинов получил повреждение, а Мойзес уехал в Бразилию, чтобы увидеть новорождённую дочь. В сложившихся условиях компанию Игорю Дивееву и Виллиану Роше составил опытный Кирилл Набабкин. Но больший интерес вызвали решения Федотова отправить Хесуса Медину на позицию левого латераля, а Ивана Облякова — в атакующую тройку. «Локомотив» также не обошёлся без потерь. Из-за дисквалификации пропускал игру основной опорник Артём Карпукас. В его отсутствие Михаил Галактионов не побоялся довериться 17-летнему Михаилу Щетинину, который до того провёл за основу считанные минуты. Зато вернулся в строй пропустивший выезд в Оренбург Сергей Пиняев.

В результате, перестановки Федотова полностью оправдали себя. Медина регулярно получал мяч на левом краю и своей активностью практически выключил фланг атаки соперника. Также он стал лучшим по касаниям мяча (85), передачам под удар (шесть) и касаниям в чужой штрафной (11), а по обводкам уступил только Наиру Тикнизяну (три против шести). Ещё полезнее был Иван Обляков, который здорово открывался между линиями и регулярно создавал опасные моменты. Чего стоит голевая передача на Антона Заболотного или другой эпизод с участием форварда, когда он тонким пасом в штрафную вывел его один на один с Ильёй Лантратовым, но нападающий поторопился и пробил не лучшим образом. Наконец, забегая вперёд, он заработал удаление для соперника.

При этом начался матч не лучшим образом для армейцев. Уже на четвёртой минуте Пиняев после передачи Щетинина ворвался в штрафную и пробил в штангу в борьбе с Виллианом Рошей. Казалось, оборону хозяев ждут непростые времена, а на флангах регулярно будет возникать опасность. Однако серьёзным ударом для «Локомотива» стала травма Пиняева. Юный хавбек был заменён на Марио Митая уже на 20-й минуте.

ЦСКА постепенно завладел инициативой и принялся планомерно расшатывать защиту оппонента. Быстро выяснилось, что надёжности ей не достаёт. Во-первых, в опорной зоне ощутимо не хватало Карпукаса с его работоспособностью. Юный Щетинин пытался успеть везде, но лишь допускал ошибки. Неудивительно, что именно он не успел накрыть выстрел Заболотного в эпизоде с голом. Да и пара центральных защитников в лице Станислава Магкеева и Егора Погостнова действовала неидеально. В результате армейцы регулярно встречались с мячом в чужой штрафной.

Впереди у железнодорожников после ухода Пиняева тоже получалось немногое. Постепенно они свалились на забросы вперёд в направлении Дзюбы. Однако форварда надёжно закрывал Игорь Дивеев, который не позволял ему принимать мяч и разворачиваться. Пару раз лучший бомбардир в истории РПЛ всё же пробил по воротам, но неточно. Показательно, что в добавленное к первому тайму время он на своей половине на ровном месте ударил по ногам Фёдора Чалова и получил жёлтую карточку.

Но больше всех подвёл партнёров Митай, умудрившийся заработать два «горчичника» всего за 20 минут после выхода на поле. В обоих эпизодах он не уследил за Обляковым: сначала придержал его в центре поля, а затем сбил, вынужденно срывая выход один на один. После удаления албанца красно-зелёные перестроились на схему 4—4—1.

Более того, сразу после перерыва Галактионов поменял не попавшего в игру Щетинина на Константина Марадишвили. А по истечении часа поединка Рифат Жамалетдинов вышел на поле вместо незаметного Франсуа Камано. Однако все эти рокировки не сказались на действиях красно-зелёных. Они по-прежнему с огромным трудом проникали даже на чужую половину, не говоря уже о штрафной. А уставшие Дзюба и Глушенков всё реже цеплялись за мяч. Показательно, что самый опасный момент вплоть до последних минут упустил Погостнов. Разогнав контрвыпад, он сам мог завершить его на дальней штанге, но не сумел подстроиться под мяч.

Зато армейцы поймали кураж и проводили одну атаку за другой. Они плели комбинации в финальной трети, пользуясь провалами «Локомотива» в обороне. Во втором тайме хозяева имели массу моментов, но сохранил свою команду в игре Лантратов. Илья записал себе в актив два важнейших сейва незадолго до финального свистка. Причём оба раза в роли ассистентов в составе ЦСКА выступили вышедшие на замену молодые футболисты. Сначала Кирилл Глебов выполнил мягкую передачу в штрафную на ход Облякову, но тот не сумел отправить мяч между ног вратарю. А затем Никита Ермаков вывел на удар Хорхе Карраскаля, но и в данном эпизоде Лантратов, используя хоккейную терминологию, успел «свести щитки».

В целом рокировки Федотова получились не бесспорными. С одной стороны, он убрал с поля уставших и повисших на карточках лидеров и предоставил практику молодёжи. С другой, нанёс удар по устоявшейся игровой конструкции. А вот последние замены Галактионова однозначно помогли. Дзюба и Глушенков уступили место на поле Антону Миранчуку и Вильсону Изидору.

Их выход позволил железнодорожникам завладеть инициативой в концовке, когда никто уже в них не верил. В результате одного подхода гостям хватило, чтобы спастись, хотя по игре они этого не заслуживали. На 87-й минуте первый удар «Локомотива» в створ в этом матче нанёс Марадишвили, однако Игорь Акинфеев с ним справился.

А вот подача углового завершилась совершенно неожиданным голом. Баринов после навеса Миранчука сделал скидку на Изидора, который с близкой дистанции спокойно пробил Акинфеева. В этом эпизоде не лучшим образом сыграл Дивеев, потерявший соперника. В свою очередь, француз замечательно вернулся в строй, ведь из-за травмы он не выходил на поле с ноября, а зимой вполне мог уехать из России.

Так железнодорожникам удалось уйти от поражения в дерби, хотя они отметились всего двумя выстрелами в створ и владели мячом 39% времени. ЦСКА же прервал серию из пяти побед в РПЛ и теперь отстаёт от располагающегося на второй строчке «Ростова» на четыре очка.