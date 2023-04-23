Заболотный впервые забил в двух матчах подряд в РПЛ за ЦСКА

Короткая ссылка
Нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный установил очередное достижение в матче за столичный клуб.
Заболотный впервые забил в двух матчах подряд в РПЛ за ЦСКА
  • РИА Новости

31-летний форвард впервые забил в двух матчах подряд в Российской премьер-лиге (РПЛ) за армейский клуб.

Заболотный отличился в игре 24-го тура РПЛ со столичным «Локомотивом» (1:1). Нападающий в предыдущем матче поразил ворота «Урала» (2:1).

Также на счету бывшего футболиста «Сочи» три гола в чемпионате России во встречах с московским «Локомотивом» и четыре с «Ростовом».

Всего в активе Заболотного 96 голов и 36 результативных передач в карьере во всех турнирах.

Ранее Заболотный объяснил, зачем он ходит к профессиональному психологу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить