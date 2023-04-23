Заболотный впервые забил в двух матчах подряд в РПЛ за ЦСКА

Нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный установил очередное достижение в матче за столичный клуб.

31-летний форвард впервые забил в двух матчах подряд в Российской премьер-лиге (РПЛ) за армейский клуб.

Заболотный отличился в игре 24-го тура РПЛ со столичным «Локомотивом» (1:1). Нападающий в предыдущем матче поразил ворота «Урала» (2:1).

Также на счету бывшего футболиста «Сочи» три гола в чемпионате России во встречах с московским «Локомотивом» и четыре с «Ростовом».

Всего в активе Заболотного 96 голов и 36 результативных передач в карьере во всех турнирах.

Ранее Заболотный объяснил, зачем он ходит к профессиональному психологу.