Заболотный объяснил, зачем он ходит к профессиональному психологу

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный признался, что иногда обращается к профессиональному психологу.

«К профессиональному психологу могу сходить только тогда, когда необходимо посмотреть на ситуацию с другого угла и получить другой вид поддержки. Ни в коем случае этого не надо стесняться и бояться. В современной жизни поход к психологу — большой шаг навстречу решению многих проблем», — сказал Заболотный пресс-службе ЦСКА.

В нынешнем сезоне форвард принял участие в 26 матчах клуба во всех турнирах, забил три гола и сделал пять результативных передач. Его контракт с ЦСКА рассчитан до конца сезона-2023/24.

Ранее Заболотный заявил, что «Зенит» на данный момент — самая сильная команда в России.