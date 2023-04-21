Заболотный: «Зенит» на данный момент — самая сильная команда в России
- РИА Новости
«Матчи с ними для меня принципиальны, но в другом плане. «Зенит» на данный момент — самая сильная команда в России, действующий чемпион. Они побеждают в РПЛ раз за разом», — приводит слова Заболотного пресс-служба ЦСКА.
Он также отметил, что для всех команд «Зенит» — принципиальный соперник.
«Зенит» с 55 очками находится на первой строчке в турнирной таблице РПЛ. У ЦСКА 44 очка и четвёртая позиция.
Ранее главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, доволен ли он игрой команды в этом сезоне.