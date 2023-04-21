Заболотный: «Зенит» на данный момент — самая сильная команда в России

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный назвал «Зенит» принципиальным соперником.

«Матчи с ними для меня принципиальны, но в другом плане. «Зенит» на данный момент — самая сильная команда в России, действующий чемпион. Они побеждают в РПЛ раз за разом», — приводит слова Заболотного пресс-служба ЦСКА.

Он также отметил, что для всех команд «Зенит» — принципиальный соперник.

«Зенит» с 55 очками находится на первой строчке в турнирной таблице РПЛ. У ЦСКА 44 очка и четвёртая позиция.

Ранее главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, доволен ли он игрой команды в этом сезоне.