Семак доволен игрой «Зенита» в нынешнем сезоне

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, доволен ли он игрой команды в этом сезоне.

«Мы удовлетворены качеством игры и результатом на 80—90%... Максимальное удовлетворение невозможно, потому что идеала не существует. В каждой встрече случаются ошибки, так как невозможно действовать на протяжении 90 минут с большим преимуществом», — приводит слова Семака «Чемпионат».

По словам тренера, любая команда периодически даёт соперникам возможность контролировать игру.

«Может, за исключением «Манчестер Сити» и «Баварии». И то бывают игры, где у них тоже не получается то, как хотелось бы, — и это абсолютно нормально. Поэтому я думаю, что «Зенит» проводит очень хороший, цельный сезон. Игра нашей команды мне нравится», — сказал он.

После 23 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» с 55 очками возглавляет турнирную таблицу. При этом из Кубка России петербургский клуб вылетел.

Ранее стали известны даты проведения ответного матча финала Пути РПЛ Кубка России «Урал» — ЦСКА, а также встречи первого этапа финала Пути регионов турнира «Краснодар» — «Акрон».