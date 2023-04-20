РФС объявил даты и время проведения матчей Кубка России «Урал» — ЦСКА и «Краснодар» — «Акрон»

Стали известны даты проведения ответного матча финала Пути РПЛ Кубка России «Урал» — ЦСКА, а также встречи первого этапа финала Пути регионов турнира «Краснодар» — «Акрон».

Как сообщается на сайте Российского футбольного союза, игра «Урала» и ЦСКА состоится в среду, 3 мая, в Екатеринбурге и начнётся в 17:00 мск.

«Краснодар» дома примет «Акрон» также 3 мая в 19:30 мск.

Победитель пары «Урал» — ЦСКА попадёт в финал Кубка России, а проигравший попадёт во второй этап финала Пути регионов, где сыграет с победителем пары «Краснодар» — «Акрон».

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что в матче Кубка России команда пропустила мяч от «Урала» с нарушением правил.