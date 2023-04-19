Федотов: «Урал» забил мяч ЦСКА в матче Кубка России с нарушением правил

Главный тренер столичного ЦСКА Владимир Федотов в эфире «Матч ТВ» заявил, что в матче Кубка России армейцы пропустили гол от екатеринбургского «Урала» с нарушением правил.

«Гол «Урала»? Очевидный фол. Не знаю, что говорить. Есть VAR. Гол был засчитан», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

При этом тренер признался, что испытал хорошие эмоции после окончания матча. Федотов также отдал должное сопернику.

«Отличный кубковый матч. Нужно было решать исход в первом тайме, имели подавляющее преимущество. Только не хватало остроты. Понятно, что у них была задача не проиграть. Сделали ставку на контратаки. Такую оборону очень сложно вскрывать, но должны были решать исход», — добавил Федотов.

«Урал» и ЦСКА (1:1) сыграли вничью в первом матче финала «Пути РПЛ» Кубка России по футболу.

На 70-й минуте счёт открыл Эрик Бикфалви. На 88-й минуте Хесус Медина из ЦСКА реализовал пенальти.

Ответная игра финала «Пути РПЛ» пройдёт 2 мая в Екатеринбурге.

Ранее главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о травме полузащитника столичной команды Бактиёра Зайнутдинова.