Федотов: «Урал» забил мяч ЦСКА в матче Кубка России с нарушением правил

Короткая ссылка
Главный тренер столичного ЦСКА Владимир Федотов в эфире «Матч ТВ» заявил, что в матче Кубка России армейцы пропустили гол от екатеринбургского «Урала» с нарушением правил.
Федотов: «Урал» забил мяч ЦСКА в матче Кубка России с нарушением правил
  • РИА Новости

«Гол «Урала»? Очевидный фол. Не знаю, что говорить. Есть VAR. Гол был засчитан», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

При этом тренер признался, что испытал хорошие эмоции после окончания матча. Федотов также отдал должное сопернику.

«Отличный кубковый матч. Нужно было решать исход в первом тайме, имели подавляющее преимущество. Только не хватало остроты. Понятно, что у них была задача не проиграть. Сделали ставку на контратаки. Такую оборону очень сложно вскрывать, но должны были решать исход», — добавил Федотов.

«Урал» и ЦСКА (1:1) сыграли вничью в первом матче финала «Пути РПЛ» Кубка России по футболу.

На 70-й минуте счёт открыл Эрик Бикфалви. На 88-й минуте Хесус Медина из ЦСКА реализовал пенальти.

Ответная игра финала «Пути РПЛ» пройдёт 2 мая в Екатеринбурге.

Ранее главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о травме полузащитника столичной команды Бактиёра Зайнутдинова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить