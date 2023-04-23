Дзюба: у ЦСКА хорошая оборона, у «Локомотива» хорошая атака

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба поделился ожиданиями от предстоящего матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.

«Каждый матч — это испытание. У нас новая команда: пришли новый тренерский штаб и новые игроки — все друг с другом знакомятся. ЦСКА уже является сбалансированной крепкой командой, претендует на второе место, давно не проигрывает. У них хорошая оборона, у нас хорошая атака», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

Игра 24-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и ЦСКА пройдёт 23 апреля на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 19:30 мск.

Армейцы занимают четвёртое место в таблице чемпионата России с 44 очками. Железнодорожники расположились на десятом (28).

Ранее Дзюба высказался об отношении хейтеров к нему после подписания контракта с железнодорожниками.