Дзюба пошутил, что ему нравится критика со стороны болельщиков

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Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба высказался об отношении хейтеров к нему после подписания контракта с железнодорожниками.
Дзюба пошутил, что ему нравится критика со стороны болельщиков
  • РИА Новости

«Я просто кайфую. Смешно было, когда тебя сначала списали, что ты недостоин, а когда начинаешь забивать, все говорят, что это тут (соперники. — RT) слабые. Мне нравится. С одной стороны, недостоин, труп, слабый, а с другой — в порядке, ему слишком легко», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 34-летний нападающий провёл за московский клуб восемь матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца сезона-2022/23.

Игра 24-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и ЦСКА пройдёт 23 апреля на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 19:30 мск. 

Ранее бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин объяснил, зачем железнодорожникам был нужен Дзюба.

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