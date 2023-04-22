Булыкин: Дзюба нужен «Локомотиву» для атмосферы в команде

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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин объяснил, зачем железнодорожникам был нужен нападающий Артём Дзюба.
Булыкин: Дзюба нужен «Локомотиву» для атмосферы в команде
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Дзюба нужен для атмосферы в команде. Он может ещё года два играть на высоком уровне, но ему нужна мотивация. Он даёт результат — за это его начинают любить болельщики. С его уровнем опыта и мастерства он реализует один из трёх моментов — вот и всё», — цитирует Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

В нынешнем сезоне 34-летний нападающий провёл за московский клуб восемь матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца сезона-2022/23.

Игра 24-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и ЦСКА пройдёт 23 апреля на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 19:30 мск. 

Ранее бывший защитник ЦСКА Денис Машкарин оценил шансы армейской команды в матче с «Локомотивом».

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