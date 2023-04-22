Булыкин: Дзюба нужен «Локомотиву» для атмосферы в команде
- globallookpress.com
- © Alexander Kulebyakin
«Дзюба нужен для атмосферы в команде. Он может ещё года два играть на высоком уровне, но ему нужна мотивация. Он даёт результат — за это его начинают любить болельщики. С его уровнем опыта и мастерства он реализует один из трёх моментов — вот и всё», — цитирует Булыкина «Евро-Футбол.Ру».
В нынешнем сезоне 34-летний нападающий провёл за московский клуб восемь матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца сезона-2022/23.
Игра 24-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и ЦСКА пройдёт 23 апреля на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 19:30 мск.
Ранее бывший защитник ЦСКА Денис Машкарин оценил шансы армейской команды в матче с «Локомотивом».