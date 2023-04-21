Машкарин не сомневается, что защитники ЦСКА выключат Дзюбу из игры

Бывший защитник ЦСКА Денис Машкарин оценил шансы армейской команды в столичном дерби в рамках 24-го тура чемпионата России по футболу с «Локомотивом».

«У «Локомотива» есть Дзюба: он не только голы забивает, но и прекрасные передачи раздаёт. Безусловно, ему надо уделить повышенное внимание. В ЦСКА — квалифицированные защитники, за сборные играют. Я не сомневаюсь, что они «выключат» Дзюбу из игры», — цитирует Машкарина «РБ Спорт».

При этом он считает, что 34-летний форвард «Локо» — хороший, опытный, мастеровитый футболист.

«Однако скорости уже не те, конечно, но компенсирует это пасами, взаимодействием с партнёрами, хорошим выбором позиции. Защитникам надо играть с ним плотнее», — добавил Машкарин.

Армейский клуб с 44 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. Железнодорожники (28) располагаются на десятой позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (55).

Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится 23 апреля на стадионе «ВЭБ Арена». Игра начнётся в 19:30 мск.

Ранее в ЦСКА сообщили, что не могут заявить Марио Фернандеса в нынешнем сезоне.