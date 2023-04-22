Бразильское волшебство: дубль и передача Малкома помогли «Зениту» обыграть «Динамо» в 24-м туре РПЛ

«Зенит» на своём поле одержал победу над «Динамо» в 24-м туре чемпионата России по футболу. Встреча на «Газпром Арене» завершилась со счётом 3:1, а её главным героем стал Малком. Бразильский нападающий записал на свой счёт дубль и результативную передачу, благодаря чему возглавил гонки бомбардиров и самых результативных игроков РПЛ. За десять минут до окончания основного времени москвичам удалось сократить отставание усилиями Даниила Фомина, эффектным дальним ударом поразившего ворота Михаила Кержакова. Но забитый мяч Андрея Мостового лишил соперников надежд на ничью.

Мало кто из экспертов верил в успех «Динамо» в одном из центральных матчей 24-го тура с «Зенитом». За петербуржцев говорило не только преимущество домашнего стадиона, но и результаты после возобновления сезона. В восьми встречах подопечные Сергея Семака одержали пять побед и практически решили все вопросы в чемпионской гонке. Отрыв от главного преследователя, «Ростова», составлял девять очков, вследствие чего сине-бело-голубых многие считали недосягаемыми.

Дополнительной мотивацией для хозяев должно было стать и обидное поражение в Кубке России, где «Зенит» в серии пенальти уступил «Динамо». Правда, тогда команда из Северной столицы пребывала в ослабленном составе и не могла рассчитывать на дисквалифицированных Малкома и Вильмара Барриоса, а также Родригао, в этот раз оказавшегося в запасе. В остальном петербуржцы подходили к противостоянию в полной боевой готовности, чего нельзя было сказать об их соперниках. Из-за травмы по-прежнему отсутствовал Диего Лаксальт, а Саба Сазонов не мог выйти на поле из-за перебора жёлтых карточек. И это лишь усугубляло проблемы москвичей в обороне.

В итоге в центре защиты пару Роберто Фернандесу составил Милан Майсторович, до этого момента отыгравший за бело-голубых лишь 193 минуты. И было крайне непросто представить, как 18-летний серб будет сдерживать таких звёздных нападающих, как Матео Кассьерра, Малком и Клаудиньо. Но на этом трудности «Динамо» не закончились. В заявку не попал один из лучших бомбардиров коллектива в РПЛ Константин Тюкавин, в активе которого значилось восемь голов. Как сообщил главный тренер Славиша Йоканович, игрок переболел ангиной и оказался не готов помочь своим партнёрам в важной встрече. Его место в старте занял Фёдор Смолов, лишь продолжающий набирать форму после травмы.

По первым минутам могло сложиться впечатление, что Йоканович достал конспекты Сандро Шварца и решил вновь напомнить болельщикам о временах, когда «Динамо» играло в современный футбол с высоким прессингом. Гости буквально терроризировали защитников противника и заставили Дмитрия Чистякова с Ренаном совершить не одну ошибку. И если бы Смолов был поточнее на добивании, могли забить ещё до истечения десятой минуты.

«Зениту» потребовалось время, чтобы научиться выходить из-под давления, но уже к середине тайма попытки оппонента накрывать хозяев на своей половине всё реже завершались успехом. Подопечные Семака постепенно приспособились и с помощью длинных забросов на Клаудиньо и Дугласа Сантоса стали переходить в наступление. Правда, с комбинациями были проблемы. Первую затяжную атаку они провели аж на 24-й минуте, но удар головой Кассьерры получился не опасным.

После этого петербуржцы уже не отдавали инициативу. Да, порой москвичи неплохо контратаковали, но яркие эпизоды у ворот Михаила Кержакова возникали редко. Можно вспомнить разве что выстрел Дениса Макарова, с которым, пусть и не без труда, справился голкипер. «Зенит» ответил на это серией выпадов с участием своих главных звёзд, а в концовке всё же заставил соперника допустить роковую ошибку.

Муми Нгамалё не заметил бросившегося на подстраховку Элазара Дасу и сбил Малкома в собственной штрафной, дав Виталию Мешкову повод назначить 11-метровый. Сам пострадавший подошёл к точке и переиграл Антона Шунина, забив свой 17-й мяч в РПЛ. Таким образом, бразилец обошёл Квинси Промеса и возглавил гонку снайперов, а также вышел на первую строчку по системе «гол + пас» (23).

Перед перерывом Йоканович на протяжении целой минуты что-то эмоционально выговаривал Мешкову, выражая несогласие с одним из его решений. Быть может, на эту тираду он потратил слишком много сил и уже не смог завести своих подопечных в раздевалке. Второй тайм динамовцы начали не так активно, как первый, и не демонстрировали желания во что бы то ни стало восстановить паритет. Оживить игру гостей не сумели вышедшие на поле Лука Гагнидзе и Ярослав Гладышев, сменившие Захаряна и Нгамалё соответственно.

«Зенит» же в основном предпочитал подолгу перекатывать мяч, постепенно усыпляя бдительность противника, а также подлавливать уже не так стройно прессингующее «Динамо» на встречном движении. И на 68-й минуте добился своего. Не сказать, чтобы контратака хозяев получилась идеальной: пас на Малкома был не только запоздалым, но и не в темп, да и Дмитрий Скопинцев уже успел вернуться в оборону. Но бразильцу хватило всего полуметра свободного пространства, чтобы сместиться в центр и неотразимо пробить в дальний верхний угол. Шунин не спас.

За следующие десять минут «Динамо» могло пропустить ещё дважды и уступать с крупным счётом, но фортуна внезапно отвернулась от «Зенита». Вышедший на замену Андрей Мостовой был неудержим и создал сразу несколько отличных моментов для партнёров. Но с дальним выстрелом Клаудиньо справился Шунин (пусть и не без помощи перекладины), а Кассьерра сплоховал в концовке. Колумбиец уложил вратаря на газон, но на завершающий удар у него не хватило сил. Тот неуклюже катнул мяч в створ и дал Майсторовичу возможность выудить его с ленточки.

Впоследствии действующие чемпионы России всё же огорчили Шунина в третий раз. Причём сделал это именно сверхактивный Мостовой, которому ассистировал Малком, несомненно заслуживший звание главного героя матча. Правда, к этому моменту москвичи уже успели сократить отставание. Гол Даниила Фомина не вытекал из логики игры, но от этого не стал менее красивым. Полузащитник «Динамо» получил передачу на границе штрафной и вколотил мяч в нижний угол.

Однако это лишь немного подсластило пилюлю коллективу Йокановича. «Зенит» без особых проблем разобрался с «Динамо» и не только отомстил ему за поражение в Кубке России, но и продлил беспроигрышную серию в очном противостоянии в РПЛ до пяти встреч. В последний раз москвичи брали верх над петербуржцами в августе 2020-го. Тогда автором единственного гола стал Тони Шуньич.