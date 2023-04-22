Бразильское волшебство: дубль и передача Малкома помогли «Зениту» обыграть «Динамо» в 24-м туре РПЛ
- Нападающий «Зенита» Малком
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
Мало кто из экспертов верил в успех «Динамо» в одном из центральных матчей 24-го тура с «Зенитом». За петербуржцев говорило не только преимущество домашнего стадиона, но и результаты после возобновления сезона. В восьми встречах подопечные Сергея Семака одержали пять побед и практически решили все вопросы в чемпионской гонке. Отрыв от главного преследователя, «Ростова», составлял девять очков, вследствие чего сине-бело-голубых многие считали недосягаемыми.
Дополнительной мотивацией для хозяев должно было стать и обидное поражение в Кубке России, где «Зенит» в серии пенальти уступил «Динамо». Правда, тогда команда из Северной столицы пребывала в ослабленном составе и не могла рассчитывать на дисквалифицированных Малкома и Вильмара Барриоса, а также Родригао, в этот раз оказавшегося в запасе. В остальном петербуржцы подходили к противостоянию в полной боевой готовности, чего нельзя было сказать об их соперниках. Из-за травмы по-прежнему отсутствовал Диего Лаксальт, а Саба Сазонов не мог выйти на поле из-за перебора жёлтых карточек. И это лишь усугубляло проблемы москвичей в обороне.
В итоге в центре защиты пару Роберто Фернандесу составил Милан Майсторович, до этого момента отыгравший за бело-голубых лишь 193 минуты. И было крайне непросто представить, как 18-летний серб будет сдерживать таких звёздных нападающих, как Матео Кассьерра, Малком и Клаудиньо. Но на этом трудности «Динамо» не закончились. В заявку не попал один из лучших бомбардиров коллектива в РПЛ Константин Тюкавин, в активе которого значилось восемь голов. Как сообщил главный тренер Славиша Йоканович, игрок переболел ангиной и оказался не готов помочь своим партнёрам в важной встрече. Его место в старте занял Фёдор Смолов, лишь продолжающий набирать форму после травмы.
По первым минутам могло сложиться впечатление, что Йоканович достал конспекты Сандро Шварца и решил вновь напомнить болельщикам о временах, когда «Динамо» играло в современный футбол с высоким прессингом. Гости буквально терроризировали защитников противника и заставили Дмитрия Чистякова с Ренаном совершить не одну ошибку. И если бы Смолов был поточнее на добивании, могли забить ещё до истечения десятой минуты.
«Зениту» потребовалось время, чтобы научиться выходить из-под давления, но уже к середине тайма попытки оппонента накрывать хозяев на своей половине всё реже завершались успехом. Подопечные Семака постепенно приспособились и с помощью длинных забросов на Клаудиньо и Дугласа Сантоса стали переходить в наступление. Правда, с комбинациями были проблемы. Первую затяжную атаку они провели аж на 24-й минуте, но удар головой Кассьерры получился не опасным.
После этого петербуржцы уже не отдавали инициативу. Да, порой москвичи неплохо контратаковали, но яркие эпизоды у ворот Михаила Кержакова возникали редко. Можно вспомнить разве что выстрел Дениса Макарова, с которым, пусть и не без труда, справился голкипер. «Зенит» ответил на это серией выпадов с участием своих главных звёзд, а в концовке всё же заставил соперника допустить роковую ошибку.
Муми Нгамалё не заметил бросившегося на подстраховку Элазара Дасу и сбил Малкома в собственной штрафной, дав Виталию Мешкову повод назначить 11-метровый. Сам пострадавший подошёл к точке и переиграл Антона Шунина, забив свой 17-й мяч в РПЛ. Таким образом, бразилец обошёл Квинси Промеса и возглавил гонку снайперов, а также вышел на первую строчку по системе «гол + пас» (23).
Перед перерывом Йоканович на протяжении целой минуты что-то эмоционально выговаривал Мешкову, выражая несогласие с одним из его решений. Быть может, на эту тираду он потратил слишком много сил и уже не смог завести своих подопечных в раздевалке. Второй тайм динамовцы начали не так активно, как первый, и не демонстрировали желания во что бы то ни стало восстановить паритет. Оживить игру гостей не сумели вышедшие на поле Лука Гагнидзе и Ярослав Гладышев, сменившие Захаряна и Нгамалё соответственно.
«Зенит» же в основном предпочитал подолгу перекатывать мяч, постепенно усыпляя бдительность противника, а также подлавливать уже не так стройно прессингующее «Динамо» на встречном движении. И на 68-й минуте добился своего. Не сказать, чтобы контратака хозяев получилась идеальной: пас на Малкома был не только запоздалым, но и не в темп, да и Дмитрий Скопинцев уже успел вернуться в оборону. Но бразильцу хватило всего полуметра свободного пространства, чтобы сместиться в центр и неотразимо пробить в дальний верхний угол. Шунин не спас.
За следующие десять минут «Динамо» могло пропустить ещё дважды и уступать с крупным счётом, но фортуна внезапно отвернулась от «Зенита». Вышедший на замену Андрей Мостовой был неудержим и создал сразу несколько отличных моментов для партнёров. Но с дальним выстрелом Клаудиньо справился Шунин (пусть и не без помощи перекладины), а Кассьерра сплоховал в концовке. Колумбиец уложил вратаря на газон, но на завершающий удар у него не хватило сил. Тот неуклюже катнул мяч в створ и дал Майсторовичу возможность выудить его с ленточки.
Впоследствии действующие чемпионы России всё же огорчили Шунина в третий раз. Причём сделал это именно сверхактивный Мостовой, которому ассистировал Малком, несомненно заслуживший звание главного героя матча. Правда, к этому моменту москвичи уже успели сократить отставание. Гол Даниила Фомина не вытекал из логики игры, но от этого не стал менее красивым. Полузащитник «Динамо» получил передачу на границе штрафной и вколотил мяч в нижний угол.
Однако это лишь немного подсластило пилюлю коллективу Йокановича. «Зенит» без особых проблем разобрался с «Динамо» и не только отомстил ему за поражение в Кубке России, но и продлил беспроигрышную серию в очном противостоянии в РПЛ до пяти встреч. В последний раз москвичи брали верх над петербуржцами в августе 2020-го. Тогда автором единственного гола стал Тони Шуньич.
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