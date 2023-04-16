Упущенные моменты и неназначенный пенальти: «Ростов» и «Зенит» сыграли вничью в матче 23-го тура РПЛ

«Ростов» и «Зенит» разошлись миром в матче 23-го тура РПЛ. Подопечные Сергея Семака владели преимуществом, но не смогли преобразовать его в голы. Более того, они лишь раз по-настоящему потревожили Сергея Песьякова, хотя нанесли 14 ударов. При этом отличные моменты упустили Вячеслав Караваев и Малком. Южане не так часто угрожали чужим воротам, но были близки к тому, чтобы заработать пенальти. По истечении часа игры Дуглас дос Сантос сбил Кирилла Щетинина, однако судья Сергей Карасёв посчитал, что нарушение произошло за пределами штрафной.

Очный матч был последней реальной возможностью «Ростова» навязать «Зениту» борьбу за чемпионство, ведь в случае победы он сокращал отставание от лидера до шести очков. Правда, и поражение практически ставило точку в золотой гонке. К тому же тогда жёлто-синие завершали бы тур вровень со «Спартаком» и с минимальным отрывом от ЦСКА.

Неудивительно, что пресс-служба клуба анонсировала противостояние через фильм «11 друзей Оушена» — «11 друзей Карпина». В нём встреча с петербуржцами подавалась как возможность взять максимум.

«Понятно, что с учётом нынешних реалий и всех наших проблем, это будет тяжело. Но раз уж пришла такая карта, давай попробуем сорвать весь куш», — обратился Карпин в предматчевом ролике к Александру Сильянову.

В реальности оба специалиста осторожно высказались о предстоящем противостоянии. Например, Сергей Семак отказался называть его чемпионским, поскольку до финиша осталось достаточно времени. В свою очередь его противник призвал всех оставаться реалистами и посетовал на то, что возможности оппонентов несравнимы.

На руку гостям оказалось и возвращение в строй Вильмара Барриоса. Ключевой опорник восстановился ещё к встрече с «Локомотивом», но появился на поле лишь в концовке. На этот раз он вышел с первых минут. Зато по неясным причинам даже в заявку не попал Родригао. В его отсутствие пару Ренану в центре обороны составил Дмитрий Чистяков. Также вернулся в основу удачно вышедший на замену в Москве Матео Кассьерра.

А вот южане столкнулись с серьёзными кадровыми проблемами. Из-за различных повреждений не смогли помочь партнёрам Евгений Чернов, Николай Поярков, Даниил Уткин и Дмитрий Полоз. Дыру на левом краю обороны вынужденно пришлось закрывать правому защитнику Андрею Ланговичу. Компанию же Данилу Глебову и Алексею Миронову в опорной зоне составил Кирилл Щетинин. А Николая Комличенко с флангов поддерживали Хорен Байрамян и Роман Тугарев.

К чести жёлто-синих, они не собирались закрываться в обороне, а с первых минут попытались забрать мяч под контроль и диктовать собственные условия маститым гостям. Для этого хозяева включили фирменный высокий прессинг. Атакующая тройка не позволяла соперникам спокойно начинать атаки. Если же те проходили первую линию, к четырём защитникам моментально опускались три хавбека, формируя мощный оборонительный блок, пройти который было сложно.

В такой ситуации оставалось рассчитывать лишь на индивидуальное мастерство отдельных исполнителей. Однако лидеры до перерыва были почти незаметны. Стоило Клаудиньо и Малкому получить мяч, как они тут же оказывались под давлением. Особенно хорош в разрушении был Максим Осипенко. Он не только не позволял обыгрывать себя внизу, но и выиграл шесть верховых единоборств, не давая петербуржцам цепляться за мяч после выносов Михаила Кержакова со своей половины.

Но Семак нашёл средство, позволяющее взламывать насыщенную оборону соперника. Им стали подключения Вячеслава Караваева. Александр Сильянов далеко не всегда успевал за противником. В итоге тот ещё до перерыва упустил два момента. Сначала защитник пробил головой в перекладину после подачи слева, а затем не попал в створ из центра штрафной. Также запомнился его прострел после хитрого паса Малкома, который не сумел замкнуть Клаудиньо.

«Ростов» схожих шансов не имел, хотя дважды пробил в створ. Как правило все выстрелы подопечных Карпина наносились с дальней дистанции. Также они пытались перегружать фланг Караваева, но на помощь ему смещался Барриос, обыграть которого было намного сложнее. Цеплялся за мяч и Комличенко. Например, в самом конце первой половины он едва не замкнул головой подачу справа.

Действовать в столь энергозатратной манере и во втором тайме южанам было бы сложно. После перерыва они невольно опустились на свою половину и позволили оппоненту нарастить владение мячом до 59%. Пошли на пользу и перестановки Семака. Главное, он передвинул Клаудиньо в атакующую тройку. Бразилец активизировал игру на левом краю и здорово взаимодействовал с партнёрами, тогда как до того его почти не было заметно. Андрей Мостовой же отошёл на правый край, развязав руки Малкому.

Все эти шаги, как и в предыдущем матче с «Локомотивом», помогли лидеру увеличить давление на чужие ворота. Вот только в Ростове-на-Дону забить не получилось. Даже странно, что в активе гостей оказался всего один удар в створ. Собственно невезение помешало им вырвать три очка.

Чего стоит хотя бы момент, когда Малком вырвался почти один на один с Песьяковым, но чудом не попал низом в дальний. Чуть раньше Вендел после паса партнёра от лицевой пробил выше. Периодически выручал и вратарь. Например, он выловил мяч, который летел в дальний после выстрела Кассьерры головой. К слову колумбиец вновь не сумел отличиться и был заменён на Сергеева.

Но в первую очередь за удачный результат Карпин должен благодарить подопечных, которые действовали с невероятным уровнем самоотдачи и навязывали оппонентам борьбу на каждом участке поля. Особенно хорош был Щетинин, который, совершив по четыре отбора и перехвата, стал лучшим по данным показателям в команде.

Справедливо, что именно он едва не заработал пенальти по истечении часа встречи. После передачи Байрамяна хавбек врывался в штрафную, но был сбит Дугласом, который откровенно не успел за соперником. Сергей Карасёв взял паузу, начав общение с помощниками на VAR. Эпизод осложняло неожиданное появление второго мяча на поле. На обсуждение ушло не так много времени, и судья всё же назначил штрафной, посчитав, что нарушение имело место вне её пределов. При этом на второй мяч рефери не стал обращать внимания. Но даже с этого стандарта хозяева едва не забили. Кержаков после подачи Миронова сыграл на выходе и кулаком выбил мяч прямо в Осипенко, от которого снаряд чуть не залетел в ближний.

А в концовке встречи вышедший на замену Денис Терентьев без сопротивления пробил головой, но его удар в последний момент заблокировали. Таким образом победа не досталась никому. Данный результат скорее на руку «Зениту», который сохранил солидный отрыв от преследователей. А вот «Ростов» теперь лишь на очко опережает «Спартак» и на два — ЦСКА в борьбе за бронзу.