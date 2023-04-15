Галлямов о матче «Ростов» — «Зенит»: вспомните, что вытворяли вратарь и защитник в игре с Ираком

Российский фигурист Александр Галлямов поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ «Ростов» — «Зенит».

«Ожидания от матча очевидные, если посмотреть на вратаря и защитника, которые играли как раз на «Газпром Арене» с Ираком. Вспомните, что они вытворяли на пару! Все всё увидели, все всё поняли. Если они будут в старте, то уже всё станет более понятно», — цитирует Галлямова Metaratings.

Жёлто-синие с 45 очками занимают второе место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые (54) лидируют в чемпионате.

Матч 23-го тура РПЛ «Ростов» — «Зенит» пройдёт 16 апреля. Игра начнётся в 19:00 мск.

Ранее Андрей Аршавин заявил, что «Ростов» не способен догнать «Зенит» в чемпионской гонке.