Аршавин не верит, что «Ростов» способен догнать «Зенит» в чемпионской гонке

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Бывший нападающий сборной России по футболу Андрей Аршавин считает, что у «Ростова» не хватит ресурсов в соперничестве с петербургским «Зенитом» в борьбе за золотые медали чемпионата страны сезона-2022/23.

«Я не верю. «Ростов», мне кажется, прыгает выше головы. «Зенит» и «Ростов» — команды разного уровня», — заявил Аршавин в эфире программы «Все на Матч!».

Вместе с тем, по его мнению, команда Валерия Карпина «играет в позитивном настрое, сохраняет свой стиль».

«Умудрились дожать «Оренбург» и сыграть вничью», — добавил бронзовый призёр чемпионата Европы.

Жёлто-синие с 45 очками занимают второе место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые (54) лидируют в чемпионате.

Матч 23-го тура РПЛ «Ростов» — «Зенит» пройдёт 16 апреля. Игра начнётся в 19:00 мск.

Ранее комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос о том, можно ли поздравить «Зенит» с победой в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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