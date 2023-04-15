Аршавин не верит, что «Ростов» способен догнать «Зенит» в чемпионской гонке
«Я не верю. «Ростов», мне кажется, прыгает выше головы. «Зенит» и «Ростов» — команды разного уровня», — заявил Аршавин в эфире программы «Все на Матч!».
Вместе с тем, по его мнению, команда Валерия Карпина «играет в позитивном настрое, сохраняет свой стиль».
«Умудрились дожать «Оренбург» и сыграть вничью», — добавил бронзовый призёр чемпионата Европы.
Жёлто-синие с 45 очками занимают второе место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые (54) лидируют в чемпионате.
Матч 23-го тура РПЛ «Ростов» — «Зенит» пройдёт 16 апреля. Игра начнётся в 19:00 мск.
Ранее комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос о том, можно ли поздравить «Зенит» с победой в Российской премьер-лиге (РПЛ).