Поворот не туда: почему Пиняеву и Тюкавину не стоит переходить в «Зенит» даже в случае отъезда Малкома и Клаудиньо

«Зенит» заинтересован в приобретении сразу нескольких ведущих российских футболистов по окончании сезона-2022/23. По информации СМИ, скауты петербуржцев положили глаз на голкипера Матвея Сафонова, полузащитника Сергея Пиняева и нападающего Константина Тюкавина, а также на других перспективных игроков. Однако не всем из них стоит соглашаться на переезд в Санкт-Петербург и рисковать развитием своих карьер в условии повышенной конкуренции. Даже потенциальный уход звёздных бразильцев Малкома и Клаудиньо не гарантирует талантам места в основе.

Как известно, селекционные отделы футбольных клубов почти никогда не отдыхают. Их работа не ограничивается периодом открытия трансферных окон, а ведётся на протяжении всего сезона. Причём независимо от того, нуждается в настоящее время команда в усилении или оно может понадобиться ей в далёком будущем. Лишним подтверждением этого стало появление в СМИ сообщений об интересе «Зенита» к целой группе молодых россиян, в настоящее время занимающих ведущие роли в своих коллективах.

По информации «Чемпионата», действующий чемпион России намерен укрепить каждую из линий. Во вратарскую рассматриваются кандидатуры Матвея Сафонова и Ильи Лантратова, в оборонительную — Игоря Дивеева и Максима Осипенко, в среднюю — Сергея Пиняева, в атакующую — Константина Тюкавина. При этом «РБ Спорт» также сообщает о намерении петербуржцев побороться за хавбека «Сочи» Александра Коваленко, к 19 годам успевшего провести 34 матча в РПЛ и дебютировать за сборную. В сентябре он провёл на поле 45 минут во встрече с Киргизией, но результативными действиями не отметился.

С одной стороны, интерес «Зенита» к вышеназванным спортсменам вполне объясним. Большинство из них не только являются одними из лидеров своих команд, но также обладают огромным потенциалом для роста. Пиняеву, Тюкавину и Коваленко ещё не исполнилось и 21 года, но все трое уже входят в число самых перспективных и обсуждаемых игроков РПЛ, а Сафонов и Дивеев хоть и немного постарше, но уже долгое время успешно защищают цвета не только клубов, но и страны. И это при том, что защитники и голкиперы традиционно раскрываются немного позднее хавбеков и форвардов. Что касается Лантратова и Осипенко, то оба в настоящее время находятся на своём пике и вполне вероятно смогут продержаться на нём в течение следующих трёх — пяти сезонов.

Таким образом, желание «Зенита» заполучить себе таких исполнителей вполне объяснимо. Взять того же Сафонова, о возможном переезде которого в Санкт-Петербург говорится на протяжении последних лет. Всё это время сине-бело-голубые не имели в распоряжении железного первого номера. Андрей Лунёв чаще лечился, чем выходил на поле, а Михаил Кержаков, хоть и довольно неплохо справлялся в его отсутствие, всегда считался скорее вратарём на подмену. Не сумел завоевать доверие тренера и бразилец Иван Куарежма, а юный Даниил Одоевский крайне несвоевременно получил травму и впоследствии так и не вернулся в рамку.

Сафонов же наверняка решит данную проблему и станет основным голкипером на долгие годы. Если оставить за скобками Игоря Акинфеева, прямо сейчас в России очень сложно найти более авторитетного и одновременно талантливого вратаря, подтверждением чему является незыблемость его позиций в сборной России. Именно он сменил Антона Шунина на Евро-2020, провёл заключительную часть квалификации к ЧМ-2022, из пяти последних товарищеских матчей сыграл в двух. Встречи с Таджикистаном и Узбекистаном он пропустил из-за травмы, с Ираком — из-за ротации.

Примерно та же ситуация и с Лантратовым. С большой долей вероятности он выиграет конкуренцию в «Зените», ведь в настоящее время наравне с Сафоновым входит в список самых надёжных вратарей РПЛ. Да, по проценту отражённых ударов (73,5%) он уступает тому же Кержакову (75%), но при этом гораздо чаще вынужден демонстрировать своё мастерство. В среднем Илья совершает по 4,5 спасения за 90 минут, в то время как Михаил — лишь 1,6 (худший показатель в лиге).

Но если со стражами ворот всё предельно понятно, то с полевыми футболистами гораздо сложнее. Ведь в остальных линиях «Зенит» либо на голову превосходит своих оппонентов по первенству, либо ни в чём им не уступает. Поэтому перспективы тех же Пиняева и Тюкавина выглядят не такими безоблачными. Более того, в их контексте логично задавать вопрос: пойдёт им на пользу этот переход или они повторят судьбу того же Зелимхана Бакаева. Летом 2022-го полузащитник не стал продлевать соглашение со «Спартаком» и отправился в стан его главного соперника, но так и не сумел закрепиться в старте. На данный момент он принял участие в 24 встречах во всех турнирах, но провёл на поле суммарно лишь 673 минуты (28 в среднем) и отметился тремя голами и двумя передачами.

Более того, сейчас оба не способны выдержать сравнение с тем же Бакаевым. Летом 2022 года тот уже был звездой Премьер-лиги: несколько лет входил в число сильнейших в «Спартаке» и активно привлекался в сборную. И это в то время, когда та соперничала с сильнейшими на международных форумах и боролась за путёвку на них в отборочных турнирах, а не проводила товарищеские матчи ради поддержания тонуса.

При этом нельзя не учитывать тот факт, что оба, хоть и обладают солидным потенциалом, пока крайне неопытны и вряд ли с ходу потянут уровень «Зенита». Даже если летом Северную столицу покинут Малком и Клаудиньо (как заявляет источник «Чемпионата»), в обойме останутся тот же Бакаев, а также Андрей Мостовой и Алексей Сутормин — более искушённые исполнители, причём далеко не бесталанные. И выиграть у них конкуренцию Пиняеву будет совсем непросто.

У Тюкавина всё ещё сложнее, ведь ему придётся сражаться за одно вакантное место в нападении и с Иваном Сергеевым, и с Матео Кассьеррой. Первый уже сейчас имеет в своём активе 17 (12 + 5) очков по системе «гол + пас» во всех турнирах и опережает соотечественника по этому показателю (9 + 4), а колумбиец, хоть и немного уступает (5 + 6), не только крайне полезен в организации атак, но и очень ценится Сергеем Семаком. Следовательно, обилие игрового времени и безграничное доверие Константин вряд ли получит и преимущественно будет выходить на замену (как минимум на первых порах). С учётом этого возникает определённый диссонанс. Если верить слухам, именно отсутствие статуса основного футболиста заставляет его размышлять об уходе из «Динамо», но в «Зените» пробиться в старт точно будет не проще.

То же самое касается Дивеева, Осипенко и Коваленко. Каждому из них придётся бороться за позицию в основе, и существует серьёзный риск сесть в запас. А это может крайне губительно сказаться на развитии их карьер. Особенно это относится к юным спортсменам, испытывающим резкую потребность в практике. В футболе существует множество примеров, когда юные исполнители покидали топ-клубы и отправлялись в аренду в коллективы уровнем ниже, чтобы чаще выходить на поле и прогрессировать. А здесь всё может сложиться с точностью до наоборот.

Кроме того, переход в «Зенит» выглядит не самым логичным с учётом нынешней ситуации в российском футболе. Если ещё пару лет назад трансфер в стан петербуржцев можно было объяснить желанием попробовать свои силы в еврокубках, то сейчас переезд в Северную столицу не даёт такой привилегии. Да, шанс завоевать золото национального чемпионата заметно увеличивается, но опасность замедлить своё развитие и на несколько лет превратиться в дублёра очень велика. И вряд ли оно того стоит. И это не считая того, что подобные покупки негативно влияют на уровень самой Премьер-лиги. Хотя самих спортсменов это вряд ли беспокоит, да и не должно.

Безусловно, «Зенит» нельзя винить в желании собрать под своими знамёнами всех самых талантливых футболистов России и не только иметь в распоряжении два равноценных состава, но и ослабить конкурентов. Поэтому в этом случае на первый план выходят позиции самих игроков и их агентов, в чьих интересах обеспечить их клиентам наиболее долгую и успешную карьеру. А для условного Пиняева прозябание в запасе сине-бело-голубых вряд ли пойдёт на пользу.