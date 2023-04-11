Генич уверен, что «Зенит» отпустит Малкома летом

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Комментатор Константин Генич предположил, уйдут ли бразильцы из «Зенита» летом.
Генич уверен, что «Зенит» отпустит Малкома летом
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Зенит» отпустит Малкома, если поступит предложение? Уверен в этом. Практически не сомневаюсь, что уйдёт Вендел. В своём пике он — топ-игрок. Удерживать Малкома «Зенит» точно не будет. Может, Клаудиньо тоже», — цитирует Генича «РБ Спорт».

24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Малкому и Клаудиньо.

25-летний Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, 26-летний Клаудиньо — с 2021-го. Бразильцы летом продлили контракты с российским клубом до конца сезона-2026/27.

Ранее сообщалось, что Александр Мостовой связывает интерес «Зенита» к Тюкавину и Пиняеву с возможным уходом легионеров.

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