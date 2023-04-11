Мостовой связывает интерес «Зенита» к Тюкавину и Пиняеву с возможным уходом легионеров

Экс-игрок сборной России по футболу Александр Мостовой назвал причины интереса «Зенита» к нападающему «Динамо» Константину Тюкавину и полузащитнику «Локомотива» Сергею Пиняеву.

«Если есть интерес «Зенита» к одним из лучших и перспективных российских игроков, то это говорит лишь об одном: есть риск потерять иностранцев. Значит, существует вероятность того, что несколько иностранных футболистов вскоре покинут «Зенит». То есть Сергея Пиняева и Константина Тюкавина планируют брать на их места. Потому что тогда нет смысла покупать молодых ребят, они будут сидеть на лавке. Особенно при живом Сергееве и Мостовом. Также нет смысла брать Дивеева, который уже не первый год играет в основе ЦСКА, и мариновать его в запасе. Это же бред. Так что тут только один вариант — они готовятся к возможному уходу легионеров», — сказал Мостовой в интервью RT.

Ранее Мостовой назвал фаворита в матче «Манчестер Сити» — «Бавария».