Мостовой назвал фаворита в матче «Манчестер Сити» — «Бавария»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Баварией».

«В этой паре я не вижу фаворита. Оцениваю шансы — 50 на 50. Встречаются две команды, одна из которых, по-моему, должна играть в финале. Поражение станет более тяжёлым ударом для «Манчестер Сити». Если англичане не пройдут «Баварию», это может повлиять на будущее Гвардиолы», — цитирует Мостового Vprognoze.

Первый матч между командами пройдёт в Манчестере на стадионе «Этихад». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Ответная игра состоится 19 апреля в Мюнхене.

Ранее Мостовой заявил, что не видит никакой логики в решении «Сочи» убрать Курбана Бердыева.