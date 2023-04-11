Мостовой назвал фаворита в матче «Манчестер Сити» — «Бавария»

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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Баварией».
Мостовой назвал фаворита в матче «Манчестер Сити» — «Бавария»
  • AP
  • © Michael Sohn

«В этой паре я не вижу фаворита. Оцениваю шансы — 50 на 50. Встречаются две команды, одна из которых, по-моему, должна играть в финале. Поражение станет более тяжёлым ударом для «Манчестер Сити». Если англичане не пройдут «Баварию», это может повлиять на будущее Гвардиолы», — цитирует Мостового Vprognoze.

Первый матч между командами пройдёт в Манчестере на стадионе «Этихад». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Ответная игра состоится 19 апреля в Мюнхене.

Ранее Мостовой заявил, что не видит никакой логики в решении «Сочи» убрать Курбана Бердыева.

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