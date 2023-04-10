Мостовой заявил, что не видит никакой логики в решении «Сочи» убрать Бердыева

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением об уходе Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».
Мостовой заявил, что не видит никакой логики в решении «Сочи» убрать Бердыева
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Несправедливое решение по отношению к Бердыеву. Не вижу никакой логики в таком решении. Возможно, Бердыев где-то вскипел, мы деталей не знаем. Но я думаю, что вряд ли такое было. Чего только ни творится в нашем футболе», — цитирует Мостового «Евро-Футбол.Ру».

Бердыев возглавил «Сочи» в ноябре 2022 года. Под руководством 70-летнего специалиста команда одержала две победы в Российской премьер-лиге (РПЛ). Также специалист был наставником в «Ростове», «Рубине» и иранском «Тракторе». 

Исполняющим обязанности главного тренера станет Дмитрий Хохлов. После 22 туров РПЛ черноморцы набрали 31 очко и  занимают девятое место в турнирной таблице.

Ранее президент «Сочи» Борис Ротенберг сообщил, что Бердыев покинул пост главного тренера команды по собственному желанию.

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