Мостовой заявил, что не видит никакой логики в решении «Сочи» убрать Бердыева

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением об уходе Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

«Несправедливое решение по отношению к Бердыеву. Не вижу никакой логики в таком решении. Возможно, Бердыев где-то вскипел, мы деталей не знаем. Но я думаю, что вряд ли такое было. Чего только ни творится в нашем футболе», — цитирует Мостового «Евро-Футбол.Ру».

Бердыев возглавил «Сочи» в ноябре 2022 года. Под руководством 70-летнего специалиста команда одержала две победы в Российской премьер-лиге (РПЛ). Также специалист был наставником в «Ростове», «Рубине» и иранском «Тракторе».

Исполняющим обязанности главного тренера станет Дмитрий Хохлов. После 22 туров РПЛ черноморцы набрали 31 очко и занимают девятое место в турнирной таблице.

Ранее президент «Сочи» Борис Ротенберг сообщил, что Бердыев покинул пост главного тренера команды по собственному желанию.