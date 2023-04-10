Ротенберг заявил, что Бердыев ушёл с поста главного тренера «Сочи» по собственному желанию

Президент «Сочи» Борис Ротенберг сообщил, что специалист Курбан Бердыев покинул пост главного тренера команды по собственному желанию.

«Всё хорошо, никаких конфликтов, (расстались) по его желанию. У меня с Курбаном Бекиевичем всегда были и остаются хорошие отношения», — цитирует Ротенберга РИА Новости.

Бердыев возглавил «Сочи» в ноябре 2022 года. Под руководством 70-летнего специалиста команда одержала две победы в Российской премьер-лиге (РПЛ), над московскими ЦСКА (2:0) и «Динамо» (2:0), а также потерпела три поражения — от «Оренбурга», «Факела» и самарских «Крыльев Советов».

Исполняющим обязанности главного тренера станет Дмитрий Хохлов.

После 22 туров РПЛ черноморцы набрали 31 очко и занимают девятое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Бердыев может стать главным тренером казанского «Рубина».