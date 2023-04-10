Ротенберг заявил, что Бердыев ушёл с поста главного тренера «Сочи» по собственному желанию

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Президент «Сочи» Борис Ротенберг сообщил, что специалист Курбан Бердыев покинул пост главного тренера команды по собственному желанию.
Ротенберг заявил, что Бердыев ушёл с поста главного тренера «Сочи» по собственному желанию
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

«Всё хорошо, никаких конфликтов, (расстались) по его желанию. У меня с Курбаном Бекиевичем всегда были и остаются хорошие отношения», — цитирует Ротенберга РИА Новости.

Бердыев возглавил «Сочи» в ноябре 2022 года. Под руководством 70-летнего специалиста команда одержала две победы в Российской премьер-лиге (РПЛ), над московскими ЦСКА (2:0) и «Динамо» (2:0), а также потерпела три поражения — от «Оренбурга», «Факела» и самарских «Крыльев Советов».

Исполняющим обязанности главного тренера станет Дмитрий Хохлов.

После 22 туров РПЛ черноморцы набрали 31 очко и  занимают девятое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Бердыев может стать главным тренером казанского «Рубина».

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