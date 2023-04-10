Ротенберг заявил, что Бердыев ушёл с поста главного тренера «Сочи» по собственному желанию
- РИА Новости
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«Всё хорошо, никаких конфликтов, (расстались) по его желанию. У меня с Курбаном Бекиевичем всегда были и остаются хорошие отношения», — цитирует Ротенберга РИА Новости.
Бердыев возглавил «Сочи» в ноябре 2022 года. Под руководством 70-летнего специалиста команда одержала две победы в Российской премьер-лиге (РПЛ), над московскими ЦСКА (2:0) и «Динамо» (2:0), а также потерпела три поражения — от «Оренбурга», «Факела» и самарских «Крыльев Советов».
Исполняющим обязанности главного тренера станет Дмитрий Хохлов.
После 22 туров РПЛ черноморцы набрали 31 очко и занимают девятое место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что Бердыев может стать главным тренером казанского «Рубина».