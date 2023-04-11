Мостовой: мне непонятно, почему «Зенит» не купил Лантратова раньше

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о возможном интересе «Зенита» к голкиперу «Краснодара» Матвею Сафонову и вратарю «Локомотива» Илье Лантратову.
Мостовой: мне непонятно, почему «Зенит» не купил Лантратова раньше
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Мне непонятно, почему «Зенит» не купил Илью Лантратова раньше, когда Гогниев посадил его на скамейку в «Химках». «Локомотив» вовремя подсуетился и укрепил свои ворота. У нас многое решают агенты, возможно, они как-то связаны с этими манипуляциями. Что касается Матвея Сафонова, то, конечно, он будет в приоритете, он же сейчас один из лучших вратарей в нашем чемпионате. К тому же, насколько мне известно, Семак давно ищет хорошего вратаря. Если не получится с Сафоновым, то наверняка главной целью будет Лантратов», — заявил Мостовой в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Мостовой связывает интерес «Зенита» к Тюкавину и Пиняеву с возможным уходом легионеров.

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