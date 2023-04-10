Разные причины одного кризиса: из-за чего «Спартак» и «Динамо» испытывают проблемы в весенней части сезона

«Спартак» и «Динамо» одинаково неудачно начали весеннюю часть сезона. В девяти матчах во всех турнирах команды одержали по три победы, при этом красно-белые выдали безвыигрышную серию из пяти матчей и лишились второго места в таблице РПЛ, а бело-голубые вылетели из Кубка России и потеряли шансы завоевать трофей в год 100-летия клуба. И хотя обе московские команды испытывают похожие проблемы с реализацией моментов и игрой в обороне, причины их возникновения отличаются.

Очередной повод порассуждать о проблемах грандов российского футбола появился после московского дерби в рамках 22-го тура РПЛ, завершившегося с нетипичным для него счётом 3:3. И если к ничьим фанаты обеих команд уже давно привыкли, то обилию голов наверняка удивились. В последний раз соперники забивали на пару шесть мячей чуть более десяти лет назад, когда «Динамо» неожиданно разгромило «Спартак» на выезде — 5:1. Но если тогда красно-белым противостояла переполненная звёздами дружина Дана Петреску, то на этот раз — испытывающий как игровые, так и кадровые трудности коллектив Славиши Йокановича.

О наличии проблемных зон в составе бело-голубых говорилось ещё по окончании прошлого первенства, когда команду в связи со сложной ситуацией в мире покинули и главный тренер Сандро Шварц, и сразу несколько важных исполнителей — Себастьян Шиманьски, Никола Моро, Фабиан Бальбуэна и Николай Ордец. Кроме того, в клубе отказались от Николая Комличенко и Романа Евгеньева: форвард был продан в «Ростов», а с защитником решили не продлевать контракт. Всё это создало дефицит как в средней, так и в оборонительной линиях, хотя ко второй и ранее были претензии. И пусть бреши удалось залатать, но качественных исполнителей скауты «Динамо» так и не нашли.

Этот недостаток регулярно проявлялся по ходу предыдущих матчей «Динамо» в сезоне, а в очередной раз вышел на первый план в противостоянии со «Спартаком». Именно низкий уровень защитников во многом стал причиной двух из трёх пропущенных голов. В случае с первым мячом неудачно сработала вся четвёрка, не сумевшая грамотно перестроиться и разобрать оппонентов, а во втором сказался недостаток мастерства конкретного спортсмена. 22-летний Николас Маричал в очередной раз продемонстрировал своё несоответствие стандартам качества топ-команд РПЛ и фактически организовал контрвыпад, завершившийся точным ударом Кейта Бальде. Неудивительно, что уже в перерыве его отправили на скамейку.

Но проблема не в том, что уругваец пока не может приносить пользу команде, сражающейся за медали чемпионата России, а в отсутствии центральных защитников высокого класса в принципе. При всём уважении, ни пропускавший встречу из-за перебора жёлтых карточек Роберто Фернандес, ни Саба Сазонов не являются топ-игроками, готовыми цементировать оборону сильного коллектива. Оба регулярно допускают результативные ошибки и зачастую выглядят очень неуверенно. И это при том, что при Йокановиче «Динамо» действует крайне осторожно и непривычно мало прессингует, если сравнивать со временами пребывания на тренерском мостике Шварца.

То же самое касается и полузащиты, где пока так и не нашли достойной замены Шиманьскому и Моро, вследствие чего туда вынужденно был переведён Захарян. Во многом именно с этим связана его не самая яркая игра в нынешнем сезоне — просто год назад он гораздо больше концентрировался на созидании и не был обязан так много думать о разрушении. Что касается остальных, Лука Гагнидзе, Муми Нгамалё и Даниил Лесовой пока не оправдывают выданных им авансов, Вячеслав Грулёв и Денис Макаров не могут добиться весомого прогресса, а Фёдор Смолов много пропускает из-за травм. Светлыми пятнами выглядят Константин Тюкавин с Ярославом Гладышевым, но для борьбы за медали пары игроков вряд ли хватит.

Таким образом, Йокановича можно было бы назвать заложником ситуации. Ведь он действительно получил в наследство уже не ту команду, которая отличалась высоким прессингом и демонстрировала современный, яркий футбол. Но реформами специалист лишь осложнил себе жизнь. Ведь нет ничего хуже, когда заточенный на достижение результата коллектив перестаёт регулярно набирать очки да ещё и тускнеет. И ладно бы в сравнении с «Динамо» Шварца, но с самим собой образца первой половины турнира. Если тогда бело-голубые шли шестыми по созданным ожидаемым голам и четвёртыми — по допущенным, то сейчас всё заметно хуже (12-е и пятые соответственно).

Если осенью «Динамо» во многом выручала великолепная реализация моментов (+5,92 от xG), то весной они забивают меньше, чем должны (если оставить за скобками аномальный матч со «Спартаком»). Пока сложно сказать, за счёт чего команда может добиться прогресса как в организации атак, так и в их завершении. Йоканович демонстрирует нежелание отходить от своих принципов и продолжает прививать подопечным более консервативный и закрытый стиль, а отсутствие суперзвёзд не позволяет рассчитывать на классное использование своих шансов. Поэтому в нынешней ситуации всё чаще звучат призывы к отставке специалиста, и назвать их беспочвенными нельзя. Москвичи уже вылетели из Кубка России и потеряли возможность завоевать трофей в юбилейный, 100-й год со дня основания клуба, а в РПЛ откатились на шестую строчку, пропустив вперёд «Ахмат».

Что касается «Спартака», здесь ситуация совсем иная. В отличие от конкурентов, десятикратные чемпионы страны сумели сохранить костяк футболистов и даже нашли неплохое усиление в лице Кейта Бальде, Томаша Тавареша, Алексиса Дуарте и Мацея Рыбуса. А также заполучили очень качественного и перспективного наставника. Пусть изначально многие скептически относились к назначению Гильермо Абаскаля, впоследствии испанцу удалось развеять все сомнения. При нём коллектив стал показывать ещё более красочную игру и при этом добиваться результата. Вплоть до старта весенней части турнира красно-белые носили статус главных преследователей «Зенита» и успешно выступали в Кубке.

Но весной что-то внезапно сломалось. «Спартак» продолжил демонстрировать современный, привлекательный футбол с высоким прессингом, но появились сложности как с реализацией, так и с обороной. По xG москвичи с огромным отрывом занимают первое место в лиге (9,76), но при этом забили лишь восемь раз. Что до xGA, здесь всё заметно хуже. Больше соперникам позволяют лишь «Химки» и «Пари НН», пребывающие в нижней части таблицы.

Безусловно, на стройности обороны сказалось отсутствие Георгия Джикии, получившего травму по ходу противостояния 20-го тура с «Оренбургом». После неё безвыигрышная серия продлилась до двух встреч, а впоследствии достигла пяти. Но ведь и до этого всё было не так гладко. В матчах РПЛ с «Уралом» (2:2) и «Факелом» (3:2) суммарно было пропущено четыре мяча, два из них — с пенальти. Да ещё и партнёры россиянина по защитной линии выглядели не лучшим образом. Особенно это касалось Павла Маслова, пока так и не научившегося играть в схеме с двумя центральными защитниками.

В целом почти каждая последующая встреча с участием «Спартака» запоминалась чьим-либо индивидуальным провалом. С тем же «Оренбургом» грубейшими ошибками отметились Антон Зиньковский и Даниил Денисов, фактически организовавшие оба гола соперников, в кубковых играх с «Уралом» не лучшим образом сыграли опорники, из чьей зоны были забиты два из трёх мячей, а в поединке с «Динамо» что-то невообразимое произошло с Александром Селиховым, допустившим два невероятных ляпа.

По логике всё это может указывать на проблемы с психологией, но с чего бы им возникнуть? Большинство из действующих футболистов команды не только боролись за медали РПЛ на протяжении последних лет, но и брали Кубок страны в прошлом сезоне. И не понаслышке знают, что такое оказываться под прессингом. Но по тем или иным причинам под ним ломаются не только спортсмены, но и тренер. Достаточно вспомнить срыв Абаскаля после нулевой ничьей с «Ахматом», когда он жёстко высказался в адрес судей. Быть может, эта нервозность передаётся и его подопечным, большинство из которых всё же очень молоды. По среднему возрасту «Спартак» делит пятое место в чемпионате с ЦСКА (25 лет в среднем), а в лидерах по игровому времени ходят Денисов, Даниил Хлусевич, Руслан Литвинов и Данил Пруцев (все — не старше 23 лет).

Сложности с реализацией вполне можно объяснить отсутствием или плохой формой лидеров. Так, в Кубке России партнёрам по-прежнему не могут помочь Александр Соболев и Шамар Николсон, дисквалифицированные за потасовку в матче с «Зенитом», а последние три встречи во всех турнирах пропустил лучший бомбардир и ассистент команды Квинси Промес (21 + 9). Технически он вышел на поле в игре с «Ахматом», но провёл всего девять минут, после чего был заменён из-за мышечной травмы.

При этом нидерландец и до этого не всегда смотрелся идеально, причиной чему наверняка стали проблемы с подготовкой. По неизвестным причинам он пропустил сборы коллектива и тренировался по индивидуальной программе, что не могло не отразиться на его состоянии.

Но даже при всех этих сложностях «Спартак» в целом находится в гораздо более выигрышном положении, чем его недавний соперник по столичному дерби. В отличие от «Динамо», красно-белые по-прежнему сохраняют шансы на серебряные медали РПЛ и борются за Кубок России. И с большой долей вероятности команда дойдёт до Суперфинала. Везение «Акрона» может закончиться в любой момент, а «Краснодар» и «Крылья Советов» не назовёшь непроходимыми соперниками.

Поэтому в клубе гораздо спокойнее относятся к нынешним неудачам и не собираются делать резких движений. И это скорее верно с учётом того, какого прогресса многие футболисты добились под руководством Абаскаля. Именно при нём по-настоящему зажглись многие молодые звёздочки красно-белых, а те же Соболев и Промес проводят отличный сезон. И всё это явно не перечёркивают несколько неудачных выступлений.