Две сенсации: «Урал» вырвал победу у «Спартака», а «Акрон» выбил «Динамо» из Кубка России по футболу

«Урал» обыграл «Спартак» в ответном матче полуфинала «Пути РПЛ» Кубка России. Победу команде Виктора Гончаренко принесли два дальних удара впритирку со штангами: до перерыва отличился не забивавший шесть с половиной лет Ибраима Сиссе, а после — вышедший на замену воспитанник красно-белых Фаниль Сунгатулин. В свою очередь, «Акрон» в серии пенальти сенсационно выбил из борьбы и «Динамо» в «Пути регионов».

Невероятная развязка в Екатеринбурге

В преддверии ответного матча с «Уралом» «Спартак» считался фаворитом лишь на бумаге. После возобновления сезона красно-белые одержали всего одну победу в чемпионате, а в первой полуфинальной игре «Пути РПЛ» Кубка России разошлись с екатеринбуржцами миром (1:1). В довершение всех бед они столкнулись с кадровыми проблемами. Травмы получили сразу два ключевых исполнителя: Георгий Джикия и Квинси Промес.

Соперник, напротив, подходил к важнейшему противостоянию в идеальном составе. К тому же ему была обеспечена поддержка болельщиков. На трибунах «Екатеринбург Арены» собрались почти 25 тыс. зрителей.

Первый тайм лишь подтвердил, что пробиться в финал «Пути РПЛ» гостям будет непросто. Хозяева начали игру активно и сразу включили высокий прессинг. Давление едва не вылилось в быстрый гол. После подачи корнера Лео Гогличидзе чуть не подкрутил мяч в дальний. А затем Александр Юшин в подкате едва не выбил его у Чернова в ближний.

Постепенно москвичи забрали инициативу в своим руки, но им было крайне непросто проникать в финальную треть и проходить эшелонированную оборону соперника. Подопечные Гончаренко выстроили на своей половине две защитные линии и не оставляли свободного пространства. А высокие Егор Филиппенко и Силвие Бегич делали бессмысленными подачи в штрафную. В единственном эпизоде, когда это удалось сделать, «Спартак» мог открывать счёт. Бальде после отличного кросса с фланга отклеился от Мингияна Бевеева и с линии вратарской в упор с отскоком от газона пробил прямо в Илью Помазуна.

Контратаки хозяев смотрелись ещё менее опасно. Как правило, они стремились доставить мяч Денису Кулакову на правый край, но того надёжно контролировал Томаш Тавареш, не позволявший украинцу спокойно получать пасы от партнёров.

Неудивительно, что по такой игре с минимумом шансов гол пришёл после розыгрыша стандарта. И удача улыбнулась «Уралу». Подача очередного корнера завершилась выносом Романа Зобнина. Но первым на подборе оказался Ибраима Сиссе, который с лёту без сопротивления отправил мяч в дальний угол из полукружия штрафной. Особенно поражает, что открыть счёт удалось легионеру, который до того за всю карьеру отличился лишь трижды, а в последний раз забивал в ноябре 2016-го.

Зато вторая половина получилась богатой на события. Во-первых, своевременную рокировку выполнил Абаскаль. Вместо незаметного Даниила Денисова на поле появился Виктор Мозес. Нигериец сразу добавил мобильности и скорости. Во-вторых, москвичи забили быстрый мяч. И вновь Бевеев не удержал Кейта. Впрочем, сенегалец обязан поблагодарить Руслана Литвинова, который вырезал потрясающую передачу со своей половины точно ему на ход. После этого форвард убежал от опекуна и пробил между ног Помазуну.

Сравняв счёт, «Спартак» поймал кураж и прижал оппонента к воротам. Гости проводили одну быструю атаку за другой и легко проходили оборонительные ряды «Урала», которые до того казались неприступными. Футболисты хозяев впали в панику. Они регулярно теряли соперников и позволяли им наносить удары из убойных положений. Екатеринбуржцы пережили крайне неприятные 15 минут. Островком спокойствия оставался лишь Помазун, несколько раз выручивший партнёров. Особенно запомнился эпизод, когда Бальде оказался прямо перед ним и попытался протолкнуть мяч в створ между ног, но вратарь не позволил этого сделать.

Своевременно включился и Гончаренко. Почувствовав, что игра уходит от подопечных, он выполнил сразу несколько замен, причём не побоялся почти полностью перестроить тройку центральных защитников. Места Филиппенко и Бевеева заняли Артём Мамин и Эммерсон. Линию атаки же освежил опытный Эрик Бикфалви. Рокировки сработали идеально. В обороне наконец установился порядок, и гости перестали легко проникать в штрафную. А румын впереди активно цеплялся за мячи. Более того, только выйдя на поле, он чуть не отличился. Удар нападающего головой с трудом отразил Александр Максименко.

Но по-настоящему пророческой оказалась замена Даниэля Мишкича на Мингияна Бевеева. Вступив в игру, хавбек спустя всего пять минут забил победный мяч. И снова красно-белые провалились в опорной зоне. После скидки Бикфалви полузащитник спокойно низом пробил в ближний угол из-за пределов штрафной. Особенно символично, что отличиться удалось воспитаннику москвичей, так и не получившему шанс в родном коллективе.

В запасе у подопечных Абаскаля оставалось достаточно времени, однако они толком не сумели организовать финальный штурм и скорее могли пропустить. Так «Урал» в очередной раз проявил себя кубковым бойцом. В 2017-м и 2019-м он добирался до финала турнира, а теперь пробился в решающее противостояние «Пути РПЛ». «Спартак» же продолжит выступление в «Пути регионов».

Очередная сенсация в Москве

Другому столичному гранду, «Динамо», на предыдущей стадии выбившему из борьбы «Зенит», предстояло сойтись с главной сенсацией нынешнего розыгрыша турнира — «Акроном». Скромная команда из Тольятти, выступающая в ФНЛ, уже прошла двух представителей элитного дивизиона. Особенно яркой получилась победа над «Локомотивом» в серии пенальти. После этого коллектив Евгения Калешина был готов совершить новое чудо. Правда, на этот раз ему предстояло сыграть на выезде.

С первых минут стало понятно, что этот матч получится для гостей самым сложным в текущем сезоне Кубка. Хозяева подавили их высоким прессингом и практически не позволяли выходить со своей половины. Очень активен был правый фланг, где на помощь Денису Макарову поднимался Элазар Даса. Именно из этой зоны шло большинство передач в штрафную на Константина Тюкавина.

«Акрону» приходилось самоотверженно обороняться в полном составе, но порой останавливать техничных оппонентов приходилось ценой фола. Ещё в первом тайме жёлтые получили Данил Полубояринов, Владимир Азаров и Евгений Песегов. Это не спасало от возникновения опасных моментов. Самый явный по истечении получаса встречи упустил Тюкавин. После подачи с фланга он головой пробил с линии вратарской с отскоком от газона, но Сергей Волков проявил чудеса реакции. А Джамалдин Ходжаниязов не позволил сыграть на добивании Макарову.

Запомнился и неожиданный аккуратный выстрел Даниила Фомина со средней дистанции, когда на помощь тольяттинцам пришла штанга. Чаще бело-голубым не хватало немного везения. До перерыва они нанесли с десяток неприятных ударов, но редко попадали в створ. «Акрон» единственную возможность отличиться упустил в дебюте, когда Андрес Понсе, продавив в штрафной Роберто Фернандеса, пробил в считаных сантиметрах от стойки.

Как и в Екатеринбурге, в Москве судьбу противостояния во многом определили грамотные замены одного из наставников. В перерыве Калешин не побоялся провести тройную рокировку, убрав всех подопечных, повисших на карточках. А главное, он перешёл на расстановку с тремя центральными защитниками. После этого игра во втором тайме кардинально изменилась. «Динамо», хотя и продолжало владеть инициативой, практически не проникало в чужую штрафную. Большинство ударов шли с дальней дистанции и не несли в себе опасности. Лишь изредка на помощь партнёрам приходил Волков. Более того, «Акрон» наладил контратаки и благодаря скорости свежих Абу-Саида Эльдарушева и Никиты Салтыкова выходил на чужую половину.

Однако в концовке едва не сработали замены Славиши Йокановича. Сначала Вячеслав Грулёв с близкой дистанции головой пробил прямо в Волкова, а затем Иван Чудин вынес мяч из ближнего угла после удара Ярослава Гладышева. Впрочем, свой момент не реализовали и тольяттинцы. Антон Шунин проявил чудеса реакции после выстрела Эльдарушева практически с линии вратарской и рикошета от Фернандеса.

Таким образом соперникам, как и в матчах предыдущего раунда, пришлось определять сильнейшего в серии 11-метровых. К сожалению для поклонников столичного коллектива, первый же удар оказался неточным. Причём не реализовал свою попытку Даниил Фомин. Ещё недавно он считался мастером в этом компоненте, но промах в финале Кубка России со «Спартаком» надломил его. С тех пор он не реализовал два пенальти подряд в РПЛ, а теперь допустил ошибку и в «лотерее». Упустил свой шанс и Даниил Лесовой. Хавбек вышел на замену специально под серию, но не попал в створ.

Футболисты «Акрона» же уверенно реализовали все свои выстрелы, будто каждый день сражаются за попадание в финал «Пути регионов» Кубка страны. Тольяттинцы совершили очередное чудо и выбили из борьбы второй столичный топ-клуб кряду. В следующем матче им предстоит помериться силами с победителем Южного дерби между «Краснодаром» и «Ростовом».