«Урал» обыграл «Спартак» и вышел в финал «Пути РПЛ» Кубка России

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Екатеринбургский «Урал» одержал победу над московским «Спартаком» в ответном матче 1/2 финала «Пути РПЛ» Кубка России.
«Урал» обыграл «Спартак» и вышел в финал «Пути РПЛ» Кубка России
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

Встреча проходила в Екатеринбурге и завершилась со счётом 2:1.

В составе хозяев забитыми мячами отметились полузащитники Ибраима Сиссе и Фаниль Сунгатулин. У гостей единственный гол на счету нападающего Кейта Бальде.

Первая игра между командами завершилась вничью, 1:1. Таким образом, екатеринбургская команда по итогам двух матчей победила москвичей — 3:2.

Подопечные Виктора Гончаренко вышли в финал «Пути РПЛ», где встретятся с победителем встречи между московским ЦСКА и самарскими «Крыльями Советов», которая состоится 5 апреля в Москве и начнётся в 19:30 мск.

Красно-белые продолжат выступление в Кубке России в «Пути регионов».

Ранее футболисты «Спартака» были замечены на вечеринке в Москве.

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