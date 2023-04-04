Футболисты «Спартака» были замечены на вечеринке в Москве

Игроки московского «Спартака» Квинси Промес, Шамар Николсон, Томаш Тавареш и полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа были замечены на вечеринке в Москве.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, мероприятие проходило в ночь со 2 на 3 апреля.

По рассказам очевидцев, Тавареш и Нобоа особо не выпивали. Португальский футболист «Спартака» покинул вечеринку одним из первых, после чего мероприятие покинул и игрок «Сочи».

Как утверждает свидетель, Николсон и Промес были на вечеринке до трёх часов ночи. Оба игрока употребляли алкоголь.

Также отмечается присутствие на вечеринке человека, похожего на вратаря «Локомотива» Маринато Гильерме, но данная информация не подтверждена.

Ранее сообщалось, что «Спартак» прибыл на матч с «Уралом» без Промеса и Николсона.