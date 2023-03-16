Минус чемпион: как «Зенит» и «Ахмат» вылетели из Кубка России, а «Крылья Советов» упустили победу над ЦСКА

«Зенит» и «Ахмат» завершили выступление в Кубке России по футболу. Подопечные Сергея Семака дома в основное время обменялись голами с «Динамо», но уступили в серии пенальти, дважды не сумев пробить Игоря Лещука. А грозненцы не смогли ничего противопоставить «Краснодару», за который дважды отличился Никита Кривцов. В свою очередь, «Крылья Советов» не сумели в родных стенах взять реванш у ЦСКА за поражение в 19-м туре РПЛ.

Спорное решение Кукуляка и судьбоносные сейвы Лещука

Противостояние «Зенита» и «Динамо» стало украшением Кубка России. Причём состоялось оно не в рамках «Пути РПЛ», а на стадии 1/4 финала «Пути регионов». Петербуржцы заняли третье место в группе и не сумели продолжить борьбу в сильнейшей части турнира, а москвичи в первом раунде плей-офф уступили «Крыльям Советов». Зато 15 марта в очном матче в Северной столице им предстояло определить обладателя путёвки в следующий этап.

Несмотря на то что подопечные Сергея Семака, уверенно идущие к очередному чемпионству, смотрелись фаворитами, у соперника были шансы на успех. Во многом это было связано с кадровыми проблемами петербуржцев. Как известно, после массовой драки в ноябрьском матче со «Спартаком» продолжают отбывать дисквалификацию сразу три ключевых легионера: форвард Малком, опорник Вильмар Барриос и центральный защитник Родригао. В довершение всех бед повреждение получил нападающий Иван Сергеев.

Бело-голубые также недосчитались игроков в линии атаки. Фёдор Смолов не успел восстановиться от мышечной травмы. Однако едва ли это выглядело колоссальной потерей на фоне результативности Константина Тюкавина, забившего четыре мяча в пяти последних встречах национального первенства.

Тем не менее никто и представить не мог, что первый же удар москвичей в кубковом матче окажется результативным. Причём гол получился курьёзным. Муми Нгамалё из-за пределов штрафной низом пробил в штангу, а от неё мяч рикошетом от спины Александра Васютина залетел в сетку. Шла десятая секунда игры.

Хозяева отреагировали на произошедшее спокойно и при поддержке заполненной примерно наполовину «Газпром Арены» повели осаду чужих ворот. Поначалу у них мало что получалось. Гости, действовавшие по расстановке 4—5—1, опустились на свою половину и перекрыли все зоны. Подопечные Семака в основном пытались вскрыть правый фланг обороны оппонента, который закрывал возрастной Сергей Паршивлюк. Сюда на помощь Густаво Мантуану и Дугласу дос Сантосу смещались и Вендел с Клаудиньо, создавая перегруз. Но проникать в штрафную удавалось нечасто, а единственный момент стал следствием ошибки Игоря Лещука на выходе. Мантуан с отскоком от газона пробил в перекладину, хотя перед ним был весь пустой створ.

И всё же давление петербуржцев сработало, ведь соперникам было всё тяжелее сохранять концентрацию в обороне. На 36-й минуте Дугласу позволили выполнить идеальную подачу, а почти незаметному до того Зелимхану Бакаеву — точно пробить головой. Дмитрий Скопинцев проиграл позицию и даже не сумел навязать борьбу сопернику.

Казалось, после перерыва окрылённый «Зенит» пойдёт вперёд. Тем более Славиша Йоканович убрал с поля не до конца готового Арсена Захаряна. Но его подопечные, которые в первой половине почти не переходили середину поля, перехватили инициативу. Они словно при Сандро Шварце включили высокий прессинг и всё сильнее вжимали хозяев в их штрафную. Правда, контрвыпады петербуржцев смотрелись опаснее. Лещук выручил партнёров после выстрела Вендела с нескольких метров и кручёного удара Матео Кассьерры из левого угла штрафной.

Но по истечении часа состоялся самый спорный эпизод матча. Воспользовавшись прострелом справа, Тюкавин в чужой штрафной в борьбе за мяч опередил Клаудиньо. Бразилец не увидел выскочившего из-за спины форварда и ударил его по ноге. Евгений Кукуляк поначалу нарушение не зафиксировал, но помощники на VAR предложили ему изучить момент. Обсуждение длилось порядка четырёх минут, а затем ещё некоторое время рефери смотрел повтор. Но к удивлению болельщиков, арбитр не указал на точку.

К чести бело-голубых, даже получив болезненный удар, они не сбились на споры и лишние эмоции, а продолжили давить. И в концовке именно они действовали первым номером и шли вперёд. Полностью сработали и рокировки штаба. Так, Вячеслав Грулёв после подачи с фланга головой пробил в штангу. В добавленное время петербуржцы и вовсе вынуждены были играть на отбой и чуть не пропустили. Даниил Лесовой в штрафной обыграл Васютина, и мяч отскочил к одинокому Даниилу Фомину, но вратарь своевременно сократил дистанцию и принял удар на себя.

В результате заслуженную победу в серии пенальти всё-таки одержало «Динамо». В основной серии команды допустили по промаху. Васютин взял выстрел Грулёва в левый от себя угол, а Лещук справился со слабым ударом Кузяева. Но в дополнительной серии первую же попытку неожиданно не реализовал Дуглас. Он также пробил бесхитростно на удобной высоте для голкипера. Бело-голубые с огромным трудом прошли дальше, а действующий чемпион страны завершил выступление даже в «Пути регионов».

Необязательное удаление Тимофеева и дебютный дубль Кривцова

Открылся игровой день встречей «Ахмата» и «Краснодара». Казалось, шансы соперников на успех примерно равны. Однако на деле подопечные Владимира Ивича на выезде не оставили грозненцам шансов. Они с первых минут начали проводить острые выпады, справиться с которыми защитники были не в состоянии. На флангах Мозес Кобнан и Олакунле Олусегун создавали им серьёзные сложности, а из глубины великолепно разгонял атаки получивший шанс Никита Кривцов.

И уже в середине первого тайма Мозес забил дебютный мяч в составе команды. Комбинация гостей получилась на загляденье. Сергей Волков подключился вперёд по правому краю и нашёл передачей нигерийца. Тот сместился к центру и, обыгравшись с Эдуардом Сперцяном, закрутил мяч под дальнюю штангу без шансов для Гиорги Шелии.

А незадолго до перерыва хозяев подвёл Артём Тимофеев. На ровном месте в центре поля он в борьбе за мяч случайно ударил шипами в колено Сперцяна. Возникло ощущение, что судья Сергей Иванов мог пожалеть нарушителя, ведь он допустил фол по неосторожности и не нанёс оппоненту травму, но тот сразу достал из кармана красную. К слову, армянский хавбек заработал на себе удаление во второй игре подряд. В последнем туре РПЛ после грубого подката ему в голень досрочно покинул поле полузащитник «Динамо» Муми Нгамалё.

После перерыва у Сергея Ташуева тоже появился повод для недовольства рефери, когда он не назначил пенальти за фол Хуниора Алонсо на Гамиде Агаларове. Тщательно изучив момент с помощью видеоповтора, арбитр установил, что нападающий сначала сам подыграл себе рукой.

Добил же «Ахмат» проведший великолепный поединок Кривцов. По прошествии часа он до конца поборолся за мяч на левом краю, ворвался в штрафную и из-под защитника пробил в дальний угол. А уже в добавленное время хавбек оформил первый дубль в карьере и забил третий мяч за пять дней. В упомянутой встрече с бело-голубыми полузащитник тоже отличился в концовке. Так «Краснодар» одержал третью победу под руководством Ивича и вышел в полуфинал «Пути регионов».

Очередной гол Писарского и спасительный удар Чалова

Между тем ЦСКА и «Крылья Советов» провели второй очный матч за четыре дня. В воскресенье армейцы разгромили соперника в рамках РПЛ в столице (4:0), а в среду команды сошлись уже в Кубке страны в Самаре. При этом Владимир Федотов практически не стал делать перестановок в составе. Отдых в преддверии противостояния с «Зенитом» в чемпионате получили лишь Игорь Акинфеев и Виллиан Роша.

Но на игре это не сказалось. В первом тайме москвичи словно продолжали предыдущую встречу. Они владели ощутимым преимуществом и организовали серьёзное давление на оборону оппонента. Особенно часто гости пытались идти вперёд правым флангом, где действовали Хесус Медина и Милан Гаич. Легионеры здорово дополняли друг друга и своими перемещениями кружили голову защитнику хозяев Гленну Бейлу. Парагваец ещё до перерыва пару раз пробил на исполнение из-за пределов штрафной, но не попал в створ. А самый опасный момент в дебюте упустил Константин Кучаев, угодивший в штангу после скидки Фёдора Чалова.

Впрочем, после 30-й минуты коллектив Игоря Осинькина постепенно пришёл в себя и выровнял ход игры. Партнёры пытались искать впереди передачами Владимира Писарского, но он нечасто встречался с мячом. Поэтому молодому голкиперу армейцев Владиславу Торопу в основном приходилось прерывать забросы в штрафную.

Зато второй тайм получился куда более богатым на события, а болельщики увидели четыре гола. Удивительно, но об упущенной победе впору сокрушаться именно «Крыльям», а не ЦСКА, хотя на 46-й минуте они пропустили в результате грубейшего «привоза» Дмитрия Цыпченко. На этот раз Медина воспользовался шансом и забил абсолютно заслуженный мяч. Хозяева отыгрались моментально. И вновь напомнил о себе Писарский. После розыгрыша углового он первым оказался на отскоке на ближней штанге и восстановил равновесие. Форвард записал себе в актив уже шестой гол в нынешнем розыгрыше Кубка России. Он не смог отличиться только в одном матче турнира и лидирует в гонке бомбардиров.

А вскоре Бейл потрясающим выстрелом в падении и вовсе вывел самарцев вперёд. Но арбитр Алексей Сухой, посмотрев повтор, определил крохотное положение вне игры у Писарского в развитии атаки. Однако хозяева не сбавили давление и всё же добились своего. На 64-й минуте Цыпченко ударом с близкой дистанции пробил Торопа и реабилитировался за ошибку.

Ближе к финальному свистку судейская бригада вновь оказалась на стороне гостей. После подачи с угла поля Игорь Дивеев пробил головой, и мяч попал всё в того же Цыпченко, стоявшего на линии. Посовещавшись с коллегами, рефери указал на «точку», постановив, что мяч коснулся руки нападающего. А Чалов хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый. Однако «Крылья» в концовке едва не вырвали победу. Бейл отметился великолепным ударом со штрафного и угодил в крестовину.