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Разгром в Москве и триллер в Самаре: как ЦСКА задавил «Краснодар», а «Крылья» победили «Динамо» в Кубке России

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Сергей Стариков
ЦСКА на своём поле одержал крупную победу над «Краснодаром» в первом матче 1/4 финала «Пути РПЛ» Кубка России. Москвичи трижды поразили ворота соперника и не позволили Владимиру Ивичу успешно дебютировать у руля команды. В свою очередь, «Крылья Советов» взяли верх над «Динамо». Встреча завершилась со счётом 2:1, а оба гола на свой счёт записали новички команды — Владимир Писарский и Александр Зуев.
Разгром в Москве и триллер в Самаре: как ЦСКА задавил «Краснодар», а «Крылья» победили «Динамо» в Кубке России
  • Форвард ЦСКА Фёдор Чалов
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Доминирование ЦСКА

Новоиспечённый главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич вполне мог сетовать на неудачный жребий. Ведь в своём дебютном матче у руля команды ему предстояло пройти сложнейшее испытание в виде встречи не только с одним из лидеров РПЛ, но и крайне неудобным соперником. В последних семи играх «быки» лишь раз брали верх над армейцами и потерпели три поражения, самое чувствительное из которых датировано сентябрём 2022-го. Тогда красно-синие одержали крупную победу со счётом 4:1, чему сильно поспособствовало неоднозначное судейство Сергея Иванова. Тогда арбитр назначил сразу три пенальти в ворота гостей, чем во многом предопределил исход противостояния.

И на этот матч «Краснодар» вышел если не в экспериментальном, то в обновлённом составе. В старте появились приобретённые зимой Хуниор Алонсо, Кади Боржес и Мозес Кобнан, в то время как в запасе остались одни из лидеров коллектива по сыгранным минутам в сезоне Никита Кривцов и Олакунле Олусегун, а также один из его главных волнорезов Александр Черников, недавно восстановившийся после мышечной травмы. И не сказать чтобы эти рокировки пошли на пользу гостям.

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Безусловно, сложно предположить, как развивались бы события на поле, реализуй Кевин Ленини свой супермомент на восьмой минуте. После подачи с углового уроженец Кабо-Верде находился в паре метров от ворот и бил наверняка, но Константин Кучаев грудью встал на пути мяча. А уже спустя 112 секунд ЦСКА открыл счёт, продемонстрировав, как надо разыгрывать корнеры. Виллиан Роша сделал скидку на Мойзеса, а тот оформил первый гол за красно-синих и показал, почему клуб уже сейчас думает о его полноценном трансфере.

С этого момента ЦСКА лишь наращивал обороты. Уже к перерыву подопечные Владимира Федотова могли громить противника, но великолепно действовал Матвей Сафонов. Голкипер переиграл Хесуса Медину в очной дуэли, парировал серию ударов Фёдора Чалова, но россиянин всё же добился своего — и вновь после стандарта. Если на первую подачу защитники «Краснодара» среагировали, то к повторной были не готовы. Девятка армейцев остался без опеки и наказал за это.

Во втором тайме оказавшиеся в роли догоняющих гости прибавили активности и даже нанесли больше ударов по воротам, но количество не переросло в качество. Ближе всех к успеху был Ильзат Ахметов, но с попыткой бывшего одноклубника вовремя справился вышедший из створа Игорь Акинфеев. В этом матче голкипер зачастую действовал авантюрно и нередко покидал пределы вратарской, благодаря чему пресёк не одну угрозу и оформил 350-й сухарь в карьере.

Хозяева были лучше и впоследствии забили в третий раз, хотя вполне могли победить и с более крупным счётом. Дважды не повезло Хорхе Карраскалю. Сначала он на правах лидера отправился исполнять 11-метровый за фол на Медине, но сотряс перекладину, а затем не смог наказать Сафонова за ошибку и закинуть мяч ему за шиворот. Антон Заболотный был более удачлив. Уже спустя 15 минут после выхода со скамейки он поразил дальний угол и впервые отличился в нынешнем сезоне. ЦСКА вновь уверенно обыграл «Краснодар» (3:0) и практически гарантировал себе выход в полуфинал турнира.

Помощь новичков

В схожих с «Краснодаром» условиях к весенней части сезона подходили и «Крылья Советов». Правда, в их случае речь шла не о смене главного тренера, а о потере ряда лидеров. Зимой клуб покинули сразу две молодые звёздочки — Сергей Пиняев и Максим Глушенков, а также Матео Барач. Но если россияне отправились в «Локомотив», то хорват перешёл на правах аренды в «Остенде», за который пока отыграл лишь 91 минуту. Однако на их место пришли сразу четверо новобранцев, а половина из них сразу получили шанс проявить себя в старте. С первых минут появились Бенхамин Гарре и Владимир Писарский (ранее Сычевой), претендовавший на звание злого гения «Динамо». В предыдущие полгода он дважды выходил на поле в матчах с бело-голубыми и в обоих случаях отметился забитыми мячами. И если в Кубке он один раз застал врасплох голкипера, то в чемпионате и вовсе сделал это дважды.

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Тем не менее на первых минутах в действиях самарцев чувствовалась определённая несогласованность. И этим вполне могли воспользоваться гости, имевшие несколько неплохих моментов. Но Иван Ломаев был очень хорош и сначала переиграл Арсена Захаряна в ближнем бою, а затем парировал удар Фёдора Смолова. Довершить начатое форвардом сборной России вполне мог Николя Нгамалё, но не преуспел на добивании.

Но уже ближе к концу стартового тайма инициатива перешла к хозяевам. «Динамо» стало всё чаще ошибаться в обороне, чем чуть было не воспользовался Юрий Горшков. Шунин среагировал на его выстрел из пределов штрафной и перевёл мяч в перекладину. Однако уже после перерыва своё веское слово сказал Писарский. Владимир поучаствовал в контратаке хозяев и забил первый гол в футболке новой команды, впоследствии порадовав очередным красочным представлением. Нападающий получил палочку из рук работника стадиона и предстал в образе дирижёра.

Вплоть до окончания матча «Крылья Советов» владели преимуществом и создали гораздо больше моментов. Поэтому гол «Динамо» на 80-й минуте абсолютно не вытекал из логики игры. Организовали его вышедшие на замену Ярослав Гладышев и Николай Тюкавин. Первый исполнил прострел в штрафную с левого фланга, а второй замкнул его на дальней штанге.

Но подопечные Игоря Осинькина не пали духом и продолжили атаковать, а за две минуты до окончания основного времени были вознаграждены за свои старания. За доверие наставника отблагодарили ещё двое новичков коллектива, начинавшие встречу на скамейке запасных. Николай Рассказов выиграл борьбу на подступах в штрафной и проткнул мяч на Александра Зуева, а тот неотразимо пробил в ближний угол.

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