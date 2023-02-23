Узнать больше

Тюкавин: поддержка болельщиков поможет «Динамо» обыграть «Крылья» в ответном матче

Короткая ссылка
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» в первом матче 1/4 финала «Пути РПЛ» Кубка России.
Тюкавин: поддержка болельщиков поможет «Динамо» обыграть «Крылья» в ответном матче
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Обидно, что пропустили в концовке. Тяжёлая игра, плюс погодные условия. Все замёрзли, мяч дубовый. Но все были в равных условиях. Мы ждём, что наши болельщики поддержат, и с ними мы победим», — цитирует Тюкавина «Матч ТВ».

Встреча в Самаре на стадионе «Солидарность» завершилась со счётом 2:1. Голами в составе хозяев отметились Владимир Писарский и Александр Зуев.

Единственный гол в составе москвичей забил Константин Тюкавин.

Ранее сообщалось, что Писарского признали лучшим игроком матча «Крылья Советов» — «Динамо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить