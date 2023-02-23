Тюкавин: поддержка болельщиков поможет «Динамо» обыграть «Крылья» в ответном матче

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» в первом матче 1/4 финала «Пути РПЛ» Кубка России.

«Обидно, что пропустили в концовке. Тяжёлая игра, плюс погодные условия. Все замёрзли, мяч дубовый. Но все были в равных условиях. Мы ждём, что наши болельщики поддержат, и с ними мы победим», — цитирует Тюкавина «Матч ТВ».

Встреча в Самаре на стадионе «Солидарность» завершилась со счётом 2:1. Голами в составе хозяев отметились Владимир Писарский и Александр Зуев.

Единственный гол в составе москвичей забил Константин Тюкавин.

Ранее сообщалось, что Писарского признали лучшим игроком матча «Крылья Советов» — «Динамо».