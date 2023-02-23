Отменённый гол и массовая потасовка: «Спартак» победил «Локомотив», а «Ростов» сыграл вничью с «Уралом» в Кубке России

«Спартак» взял верх над «Локомотивом» в первом матче 1/4 финала «Пути РПЛ» Кубка России по футболу. Встреча на «РЖД Арене» завершилась со счётом 1:0, а единственный мяч забил Данил Пруцев. При этом во втором тайме подопечные Михаила Галактионова перехватили инициативу и могли вырвать победу, но Артём Дзюба попал в штангу, а гол Станислава Магкеева был отменён из-за офсайда. В свою очередь, «Ростов» на своём поле сыграл вничью с «Уралом». Гости открыли счёт благодаря точному удару Алексея Каштанова с пенальти, но вышедший на замену Николай Комличенко восстановил паритет. А встреча также запомнилась массовой потасовкой, которая началась из-за конфликта Андрея Ланговича с Мингияном Бевеевым.

Дебют Дзюбы и отменённый гол Магкеева

Дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» без сомнения было центральным событием не только в рамках первого дня плей-офф Кубка России, но и всей четвертьфинальной стадии в целом. И как полагается такому статусному противостоянию, оно было окружено множеством интриг. И главная заключалась в том, состоится ли оно в назначенный день. Согласно регламенту, если на момент проведения матча температура воздуха на арене опустится ниже 15 °С, то коллективы могут потребовать перенести его на более поздний срок. Однако погода хоть и немного, но смилостивилась над футболистами. В ходе финального замера термометр показал -11 °C.

Таким образом, на первый план вышли сугубо спортивные моменты. И их было более чем достаточно. Взглянуть хотя бы на основу «Спартака», в которой не было ни одного легионера. В старте оказались не только признанные лидеры красно-белых, но и номинальный резервист Павел Мелёшин, отыгравший за взрослую команду лишь 216 минут суммарно. Правда, в этом случае Гильермо Абаскаль скорее был вынужден обратиться к услугам молодого форварда, ведь из-за дисквалификации на поле не могли выйти ни Александр Соболев, ни Шамар Николсон. При этом на скамейке остались Квинси Промес с Кристофером Мартинсом и Кейтой Бальде, а также приобретённые в зимнее трансферное окно Алексис Дуарте с Томашем Таварешом.

Состав «Локомотива» выглядел не менее любопытно. И особое внимание привлекало присутствие в нём сразу шести новобранцев, причём четверо из них сходу попали в старт. Место в «рамке» занял Илья Лантратов, на правом фланге обороны расположился Игорь Смольников, левом краю атаки — Сергей Пиняев, а на острие атаки вышел Артём Дзюба. И именно на экс-капитане сборной России было сосредоточено основное внимание как болельщиков, так и прессы. Ведь форвард не только возвращался в российский футбол после полугодичного отсутствия, но и делал это в игре со своей родной командой.

За первые 45 минут Дзюба практически не запомнился яркими действиями, за исключением неплохой скидки на Дмитрия Баринова. Правда, упрекнуть его в отсутствии самоотдачи было нельзя. Он много работал без мяча, постоянно искал свободные зоны на фланге, но поддержки со стороны партнёров не получал. Чувствовалось отсутствие взаимопонимания, что было вполне естественно, ведь к новому коллективу Артём присоединился уже по ходу зимних сборов. Особенно отчётливо это было заметно в одном из эпизодов в середине тайма. Пиняев ждал от нападающего смещения в полуфланг, в то время как тот рассчитывал на прицельную подачу в центр. И найти консенсус так и не удалось.

В целом, «Спартак» смотрелся гораздо более сыгранной командой. Да, в действиях обоих оппонентов было более чем достаточно брака и обрезов, но при этом красно-белые более слаженно прессинговали и здорово комбинировали у штрафной визави. И одна из таких многоходовок привела к голу Данила Пруцева. Оказавшийся в штрафной соперника Руслан Литвинов остроумно отпасовал пяткой на партнёра, а тот уложил мяч аккурат в дальний нижний угол.

И это был далеко не единственный острый эпизод у ворот «Локомотива». Мелёшин мог в третий раз отличиться в Кубке, но не сумел разобраться с Лантратовым в ближнем бою, Георгий Джикия бил головой в падении, а Даниил Денисов опасно простреливал после крейсерского прохода по флангу. Но всё это было в первой половине тайма. Во второй же подопечные Галактионова сумели более-менее выровнять игру и внушить сдержанный оптимизм в собравшихся на «РЖД Арене» болельщиков.

Действительно, после перерыва «Локомотив» начал смотреться ещё более уверенно. Хозяева не только стали регулярно наведываться на треть поля оппонента, но и зарабатывать угловые. И именно после розыгрышей стандартов они чуть было не застали врасплох Александра Максименко. Сначала Баринов ухитрился подстроиться под не самый удобный навес Пиняева и попал в сетку с внешней стороны, а затем Дзюба угодил в штангу. Голкипер красно-белых был бессилен, но от каркаса мяч отскочил ему прямо в руки.

Именно преображение Дзюбы и стало одним из главных событий второго тайма. Тот не только стал гораздо чаще брать верх в силовой борьбе, но и лучше взаимодействовать с партнёрами. Именно его элегантная скидка пяткой помогла Камано ворваться в штрафную и исполнить прострел на Пиняева. Но состояние Артёма всё же было далёким от идеала. Иначе как объяснить его промах по практически пустому створу на 76-й минуте?

Абаскаль понял, что его подопечные упустили инициативу и принялся выпускать на поле одного лидера за другим. С разницей в четверть часа на поле появились Промес, Мартинс и Бальде, но дивидендов это не принесло. А за 12 минут до окончания основного времени «Спартак» ещё и пропустил. Станислав Магкеев замкнул подачу Максима Глушенкова, но цифры на табло не изменились. В момент передачи Камано находился в офсайде и мешал сопернику сыграть на перехвате.

Возможно, отмена гола немного надломила железнодорожников. В концовке они смотрелись похуже и чуть было не пропустили во второй раз. Тавареш здорово прорвался по правому краю и прострелил в центр, но Промес не смог попасть в створ с пары метров. Тем не менее, «Спартак» всё же удержал победный счёт и обеспечил себе небольшое преимущество перед ответным матчем.

Суперзамена Комличенко и потасовка на поле

Несколькими часами ранее на поле вышли футболисты «Ростова» и «Урала». И сходу было крайне сложно сказать, какую из команд справедливо считать фаворитом противостояния. С одной стороны, подопечные Валерия Карпина очень мощно проводили нынешний сезон и по окончании первой его части располагались на третьей строчке в таблице РПЛ, уступая лишь «Спартаку» и «Зениту». С другой, екатеринбуржцы были хороши в Кубке — в группе обошли ЦСКА, благодаря чему пробились в плей-офф с первого места. А в очных встречах не проигрывали жёлто-синим в последних четырёх матчах, при этом трижды взяв верх.

И хотя именно «Ростов» выступал на своём домашнем стадионе, в первом тайме хозяйничал именно «Урал», а первая же их массированная атака завершилась взятием ворот. Александр Селява крайне неаккуратно выставил руку и спровоцировал назначение пенальти, который уверенно реализовал лучший бомбардир «шмелей» Алексей Каштанов. Экс-нападающий «Родины» в седьмой раз отличился во всех турнирах и с 15 (7 + 8) очками укрепился в статусе лидера коллектива по системе «гол + пас».

И в первой половине «Ростов» так и не смог перехватить инициативу и хотя бы создать серию опасных моментов у ворот Ильи Помазуна. Да, успех мог принести прострел Евгения Чернова, но лучший бомбардир первенства Егор Голенков опоздал с подкатом и не смог замкнуть его на дальней штанге. По общему же числу ударов «Урал» вдвое превзошёл соперника (6:3) и в целом был ближе к голу. Неплохой «выстрелил» Лазар Ранджелович, а на 26-й минуте своё имя на табло мог зажечь Фаниль Сунгатуллин. Тот бил из пределов штрафной, но угодил в распластавшегося на газоне Александра Сильянова. У арбитров даже возникло подозрение на 11-метровый, но на повторе было чётко видно: мяч был остановлен без применения рук.

Карпин не мог быть доволен действиями своих футболистов и уже в перерыве провёл первую замену. Провинившегося Селяву сменил Николай Комличенко, вследствие чего хозяева перешли на схему с двумя габаритными нападающими. И ставка на «две башни» сразу начала давать результат. Давление на оборону «Урала» заметно возросло, а на 67-й минуте сработала одна из самых продуктивных связок РПЛ нынешнего сезона. Даниил Уткин с неудобной правой ноги исполнил заброс, а появившийся со скамейки форвард неотразимо пробил в дальний угол.

Однако «Ростов» не смог развить этот успех. Уже спустя четыре минуты поле покинул Голенков, а вышедший вместо него Андрей Лангович чаще проявлял эмоции, чем участвовал в организации атак. В оставшееся время он несколько раз спорил с судьями, а в одном из эпизодов чуть было не стал зачинщиком массовой драки. Хавбек хозяев помешал гостям быстро разыграть штрафной после фола на Эрике Бикфалви и сначала сам получил толчок в спину от Андрея Егорычева, а затем сцепился с Мингияном Бевеевым. В итоге, в потасовку оказались втянуты почти все игроки команд, а разнимать их пришлось не только судьям, но и тренерам.

Возможно, эта вспышка эмоций и заставила коллективы прибавить в активности и ударно провести концовку. Сначала опаснейший эпизод возник у ворот Сергея Песьякова, но всё тот же Каштанов не смог замкнуть прострел Александра Юшина, а уже в компенсированное время принести хозяевам победу мог Кирилл Щетинин. Всё тот же Лангович отпасовал ему пяткой, а хавбек прицельно пробил из-за пределов штрафной. От рук Помазуна мяч отскочил в штангу, после чего всё же был зафиксирован голкипером. «Ростов» и «Урал» сыграли вничью и сохранили шансы на выход в полуфинал Кубка России.