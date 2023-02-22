Карпин — о матче с «Уралом»: сравнивал бы игру с регби
- РИА Новости
«Сравнивал бы игру с регби. Сегодняшняя игра — не футбол. Единственный вывод, что получили нагрузку, физически хорошо готовы. Впереди ответная игра. Смысла оценивать сегодняшнюю игру никакого нет», — цитирует Карпина «Матч ТВ».
Матч прошёл на стадионе «Ростов Арена» и завершился со счётом 1:1.
В составе «Урала» мяч забил Алексей Каштанов (6-я минута, пенальти).
У «Ростова» отличился Николай Комличенко (67-я).
Ответная игра между командами состоится 27 февраля в Екатеринбурге.
Ранее Комличенко признан лучшим игроком матча Кубка России «Ростов» — «Урал».