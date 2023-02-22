Карпин — о матче с «Уралом»: сравнивал бы игру с регби

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ничейный результат в матче Кубка России с «Уралом».

«Сравнивал бы игру с регби. Сегодняшняя игра — не футбол. Единственный вывод, что получили нагрузку, физически хорошо готовы. Впереди ответная игра. Смысла оценивать сегодняшнюю игру никакого нет», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Матч прошёл на стадионе «Ростов Арена» и завершился со счётом 1:1.

В составе «Урала» мяч забил Алексей Каштанов (6-я минута, пенальти).

У «Ростова» отличился Николай Комличенко (67-я).

Ответная игра между командами состоится 27 февраля в Екатеринбурге.

Ранее Комличенко признан лучшим игроком матча Кубка России «Ростов» — «Урал».