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Карпин — о матче с «Уралом»: сравнивал бы игру с регби

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ничейный результат в матче Кубка России с «Уралом».
Карпин — о матче с «Уралом»: сравнивал бы игру с регби
  • РИА Новости

«Сравнивал бы игру с регби. Сегодняшняя игра — не футбол. Единственный вывод, что получили нагрузку, физически хорошо готовы. Впереди ответная игра. Смысла оценивать сегодняшнюю игру никакого нет», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Матч прошёл на стадионе «Ростов Арена» и завершился со счётом 1:1.

В составе «Урала» мяч забил Алексей Каштанов (6-я минута, пенальти). 

У «Ростова» отличился Николай Комличенко (67-я). 

Ответная игра между командами состоится 27 февраля в Екатеринбурге.

Ранее Комличенко признан лучшим игроком матча Кубка России «Ростов» — «Урал».

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