Комличенко признан лучшим игроком матча Кубка России «Ростов» — «Урал»
- Legion-Media
Матч прошёл на стадионе «Ростов Арена» и завершился со счётом 1:1.
В составе «Урала» мяч забил Алексей Каштанов (6-я минута, пенальти).
У «Ростова» отличился Николай Комличенко (67-я минута).
Ответная игра между командами состоится 27 февраля в Екатеринбурге.
Ранее известный спортивный комментатор Константин Генич высказался о трансферной активности «Ростова» во время зимней паузы в чемпионате России по футболу.