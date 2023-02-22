Комличенко признан лучшим игроком матча Кубка России «Ростов» — «Урал»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко признан лучшим игроком матча Кубка России с «Уралом».

Матч прошёл на стадионе «Ростов Арена» и завершился со счётом 1:1.

В составе «Урала» мяч забил Алексей Каштанов (6-я минута, пенальти).

У «Ростова» отличился Николай Комличенко (67-я минута).

Ответная игра между командами состоится 27 февраля в Екатеринбурге.

Ранее известный спортивный комментатор Константин Генич высказался о трансферной активности «Ростова» во время зимней паузы в чемпионате России по футболу.