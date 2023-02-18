Генич: «Ростов» подпишет новых игроков до закрытия трансферного окна
- globallookpress.com
- © Alexander Kulebyakin
«Еще одного-двух футболистов клуб подпишет до конца трансферного окна. Скорее, даже не россияне, а какие-то легионеры, но не будем конкретизировать», — цитирует Генича «Спорт-Экспресс».
У Генича нет никакого разочарования в том, что «Ростов» не забил ни одного гола на зимнем турнире в ОАЭ и много пропустил от «Краснодара» и «Сочи».
«Я просто понимаю, что Карпину наплевать на конечный результат. Его могут раздражать какие-то вещи, особенно индивидуальные ошибки. Думаю, что ресурс этой команды Валерию Георгиевичу чётко понятен», — заключил комментатор.
«Ростов» по итогам 17 туров с 35 очками занимает третье место в турнирной таблице.
Ранее агент Николая Комличенко отказался комментировать вопрос с зарплатами в «Ростове».