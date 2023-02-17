Агент Комличенко отказался комментировать вопрос с зарплатами в «Ростове»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы игрока «Ростова» Николая Комличенко, отреагировал на новость, что в ростовском клубе не платится зарплата.

«Есть ли у Комличенко проблема с зарплатой? Не буду комментировать тему зарплаты», — приводит слова Клюева «РБ Спорт».

Как сообщает РИА Новости, футболисты ростовского клуба больше трёх месяцев не получают зарплату.

После 17 туров «Ростов» набрал 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов рассказал, почему отказался переходить в московский «Спартак».