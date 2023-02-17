Агент Комличенко отказался комментировать вопрос с зарплатами в «Ростове»
- РИА Новости
«Есть ли у Комличенко проблема с зарплатой? Не буду комментировать тему зарплаты», — приводит слова Клюева «РБ Спорт».
Как сообщает РИА Новости, футболисты ростовского клуба больше трёх месяцев не получают зарплату.
После 17 туров «Ростов» набрал 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.
Ранее полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов рассказал, почему отказался переходить в московский «Спартак».