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Футболисты «Ростова» и «Урала» устроили потасовку во втором тайме матча Кубка России

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Игроки «Ростова» и «Урала» устроили потасовку в первом матче 1/4 Кубка России по футболу.
Футболисты «Ростова» и «Урала» устроили потасовку во втором тайме матча Кубка России
  • Gettyimages.ru

Массовая потасовка случилась на 73‑й минуте. Андрей Егорычев толкнул Андрея Ланговича.

Главный арбитр матча Евгений Кукуляк быстро разнял игроков, Лангович и защитник «Урала» Мингиян Бевеев получили по жёлтой карточке.

Игра проходит на стадионе «Ростов Арена». Счёт встречи — 1:1.

Ранее известный спортивный комментатор Константин Генич высказался о трансферной активности «Ростова» во время зимней паузы в чемпионате России по футболу.

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