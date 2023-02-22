Футболисты «Ростова» и «Урала» устроили потасовку во втором тайме матча Кубка России
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Массовая потасовка случилась на 73‑й минуте. Андрей Егорычев толкнул Андрея Ланговича.
Главный арбитр матча Евгений Кукуляк быстро разнял игроков, Лангович и защитник «Урала» Мингиян Бевеев получили по жёлтой карточке.
Игра проходит на стадионе «Ростов Арена». Счёт встречи — 1:1.
Ранее известный спортивный комментатор Константин Генич высказался о трансферной активности «Ростова» во время зимней паузы в чемпионате России по футболу.