Продление контракта с Абаскалем, интерес «Галатасарая» к Захаряну и дебют Дзюбы: как проводят межсезонье клубы РПЛ

«Спартак» продлил контракт с Гильермо Абаскалем до лета 2025 года, «Химки» подписали трёх легионеров из разных стран за один день, а Артём Дзюба дебютировал в составе «Локомотива». По данным СМИ, Арсен Захарян отказался от переговоров с турецким «Галатасараем», ЦСКА попытался взять в аренду Алексея Сутормина, а футболисты «Ростова» не могут получить зарплату с октября 2022-го.

Важное событие для «Спартака»

«Спартак» зимой выполнил программу-максимум. Он не только усилил линию обороны Алексисом Дуарте и Томашем Таварешем, но и подписал новое соглашение с главным тренером Гильермо Абаскалем. Контракт пролонгировали до лета 2025-го на новых условиях. Как сообщают СМИ, зарплата испанца выросла почти вдвое — до €1,5 млн в год. Плюс предусмотрены бонусы за различные достижения.

«Рады, что продлили соглашение с Гильермо и его штабом. Это то, к чему стремились обе стороны, поэтому переговоры прошли в конструктивном ключе. Продолжим вместе работать на благо нашего клуба», — приводит слова генерального директора Евгения Мележикова официальный сайт красно-белых.

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Специалист, в свою очередь, поблагодарил руководство за доверие и назвал «Спартак» одной большой семьёй.

Наверняка остались довольны произошедшим и болельщики. Испанец быстро заслужил их любовь самоотдачей, искренностью, а главное — хорошими результатами. В РПЛ команда набрала 36 очков и уступает в таблице только «Зениту». Продолжает она выступление и в Кубке России, в четвертьфинале которого сойдётся с «Локомотивом». Вдобавок в феврале удалось завоевать Зимний кубок РПЛ. Неудивительно, что порадовался за наставника даже бывший владелец клуба Леонид Федун, пригласивший его в Россию.

«Он рисковал, принимая «Спартак» в столь непростое время. Но риск оправдался. Он умело управляет командой. Парни любят и поддерживают Гильермо. У нас молодые и очень амбициозные тренер и команда. Если появится немного удачи, то будут и титулы», — выразил надежду предприниматель.

Желание сесть за стол переговоров, возможно, объясняется и вниманием со стороны других коллективов. Так, в январе сообщалось об интересе испанской «Севильи». Агент Абаскаля Давид Собрадо назвал эту информацию фейком и заверил, что его клиент не покинет красно-белых зимой.

Подготовка «Локомотива» к дерби

Артём Дзюба делает всё для того, чтобы принять участие в кубковых матчах со «Спартаком» и огорчить бывшую команду. В конце прошлой недели он прибыл на сборы «Локомотива» в ОАЭ, а спустя пару дней дебютировал в товарищеской встрече с «Уралом». Новичок занял место единственного центрфорварда в расстановке 4—3—3 и провёл на поле весь первый тайм. С флангов его поддерживали другие новобранцы — Сергей Пиняев и Максим Глушенков.

Первый блин больше вышел комом. Нападающий практически не цеплялся за мячи и в целом выглядел тяжеловато. Он почти не шёл в прессинг и при начале чужих атак перекрывал опорника, позволяя защитникам делать первый пас. Явно не хватало и сыгранности с партнёрами. В итоге Дзюба не создал ни одного момента, а железнодорожники ещё и пропустили. Зато с уходом Артёма они во втором тайме совершили камбэк. Главным героем стал как раз Пиняев. Для начала он ассистировал Максиму Ненахову, а затем отличился самостоятельно.

Во втором контрольном матче с «Фурсан Испания» Дзюба выглядел лучше, но и уровень соперника был ниже. На этот раз Михаил Галактионов сделал выбор в пользу схемы 4—2—2 и Артём действовал в паре с Франсуа Камано. Он наладил неплохое взаимодействие с гвинейцем, а также расположившимся на левом крае Пиняевым. Форвард в излюбленной манере смещался на фланги и здорово работал в подыгрыше. Однако набрать очки снова не получилось, хотя в одном из эпизодов ветеран выскочил один на один с вратарём, но слишком далеко отпустил от себя мяч. В другом он выполнил замечательную скидку на Камано, но его удар на линии чудом блокировал защитник.

Зато приход Дзюбы положительно сказался на Иване Игнатьеве. Почувствовав обострение конкуренции, он, заменив Дзюбу в перерыве, оформил дубль. Причём один из мячей воспитанник «Краснодара» забил пяткой.

Между тем агент Артёма Леонид Гольдман рассказал «Матч ТВ» о вариантах, которые имелись у клиента зимой. По его словам, форвард мог уехать на хороших условиях в Китай, ОАЭ или Саудовскую Аравию, но в приоритете было возвращение в Россию.

Неудачная поездка «Зенита» в Иран

«Зенит», в отличие от других отечественных команд, завершил программу подготовки к возобновлению сезона необычным матчем. Петербуржцы отправились в Иран в гости к пятикратному чемпиону страны «Сепахану». Договор о сотрудничестве между клубами был подписан ещё в 2021-м. Тогда же планировалось проведение встречи. В итоге она состоялась только сейчас. Противостояние вызвало в Исфахане большой интерес — на товарищескую игру реализовали 40 тыс. билетов, их распространяли бесплатно.

В итоге подопечные Сергея Семака потерпели дебютное поражение в 2023-м. До того они одержали пять побед при трёх ничьих. В Иране для них всё с самого начала пошло не по плану. Уже на четвёртой минуте счёт, на радость местным любителям футбола, открыл Мохаммад Горбани. А незадолго до перерыва, когда команды уже готовились уйти в раздевалки, Мохаммад Данешгар удвоил преимущество хозяев.

В перерыве гости полностью поменяли ростер. В том числе на поле вышли Малком, Вильмар Барриос и Иван Сергеев. Но это не помогло хотя бы сократить отставание. Гости имели немало опасных моментов, но так и не сумели распечатать Ниму Мирзазада.

Также клуб, если верить СМИ, может совершить одну из самых громких внутренних сделок РПЛ последних лет. Как сообщалось ранее, у него возникли сложности с продлением истекающего летом контракта с Далером Кузяевым. Якобы тот намерен попробовать свои силы в Европе. По информации СМИ, если договориться с хавбеком не получится, сине-бело-голубые готовы рассмотреть возможность покупки Дмитрия Баринова у «Локомотива». Зимой к полузащитнику проявлял серьёзный интерес «Бешикташ», но до трансфера дело не дошло, поскольку москвичей не устроило предложение стамбульцев.

Интерес к Захаряну в Турции

Похоже, в Турцию зимой мог отправиться не только Баринов, но и футболист сборной России Арсен Захарян, так и не оказавшийся в «Челси». Сразу два источника подтвердили: подписать с ним соглашение пытался ещё один гранд из Стамбула — «Галатасарай». По данным Fotomac, 22-кратный чемпион страны начал работу над приобретением молодого таланта «Динамо».

А вот источник «Чемпионата» заверил, что сделка не состоится. Представители клуба вышли на бело-голубых с предложением о покупке, но сам игрок отказался переезжать в Турцию. При этом член совета директоров москвичей Дмитрий Гафин не стал скрывать, что интерес к Захаряну остаётся высоким.

«Не буду называть клубы и лиги… Очень много клубов интересуются — и гранды, и средние. Что неудивительно, ведь Арсен находится на радарах множества скаутских служб», — приводит слова Гафина Sport24.

Между тем ЦСКА не оставляет попыток до возобновления сезона усилить линию атаки. Инсайдер Иван Карпов сообщил, что армейцы сделали предложение об аренде до конца сезона сразу двум легионерам. Один из них — вингер «Хатайспора» Айюб Эль-Кааби. Город Хатай серьёзно пострадал во время землетрясения в Турции, и клуб вынужден был сняться с чемпионата страны.

Москвичи якобы готовы платить марокканцу, способному сыграть на обоих флангах атаки, а также на острие, €600 тыс. в месяц до лета. Потом с ним может быть подписан контракт на улучшенных условиях. Однако в переговоры вмешалась бывшая команда Дзюбы «Адана Демирспор», также желающая взять футболиста, забившего в 21 матче нынешнего розыгрыша Суперлиги восемь мячей.

Второй кандидат — выступающий за «Нюрнберг» из Второй Бундеслиги Квадво Дуа. Швейцарец также продемонстрировал в текущем сезоне неплохую результативность, отличившись шесть раз. Его готовы арендовать с правом выкупа за €1 млн.

«Матч ТВ» рассказал об интересе ЦСКА к Алексею Сутормину. Отмечается, что Владимир Федотов, хорошо знакомый с универсальным исполнителем по совместной работе в «Оренбурге», очень хотел видеть его в команде. Но в Санкт-Петербурге хавбека отпустить отказались.

Вместе с тем сразу два российских лидера армейцев не против попробовать свои силы в Европе. Так, Олег Ерёмин, агент Игоря Дивеева, признался, что его клиент мечтает об АПЛ. А Фёдор Чалов, уже поигравший в Швейцарии, подчеркнул, что в теории готов и на переезд в Турцию, если не появится достойных предложений из топ-5 первенств Старого Света.

Долги по зарплате в «Ростове»

В свою очередь, «Краснодар» летом может потерять одного из самых ярких легионеров. В прошлом году южане выкупили Олакунле Олусегуна у «Ботева» за €1,2 млн. Быстрый техничный вингер сразу пришёлся ко двору и в 15 матчах РПЛ и Кубка России забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

Однако, по информации СМИ, руководство готово рассмотреть предложения о его продаже и выручить порядка €6—8 млн. Желание заработать на африканце возникло не на пустом месте: к нему якобы проявляет интерес ряд французских коллективов.

А вот из стана другого клуба с юга России приходят куда более тревожные новости. Отмечается, что футболисты «Ростова», занимающего третье место в таблице национального первенства, несколько месяцев не получают зарплату. По данным источника «Р-Спорта», последний оклад был начислен ещё за октябрь. О финансовых сложностях жёлто-синих может свидетельствовать и низкая активность на трансферном рынке: зимой они не взяли ни одного новичка, хотя никого и не потеряли.

Полной противоположностью им стали «Химки», совершившие кадровую революцию. Стан аутсайдера покинули несколько лидеров, среди которых оказались в основном россияне. На замену им пришли порядка десяти иностранцев. Кампания, похоже, закончилась на подписании контрактов в один день сразу с тремя футболистами.

Наибольшее внимание на себя обращает Жаниу Бикел. Хавбек сборной Гвинеи-Бисау успел поиграть в элитных дивизионах чемпионатов Нидерландов и Болгарии, американской MLS и Серии B. Правый защитник Лев Скворцов стал чемпионом Казахстана и регулярно получал вызовы в молодёжную национальную команду страны. А вот 18-летний центральный защитник Стефан Мелентиевич из Сербии взят скорее на перспективу.