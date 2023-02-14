«Заступились за одноклубника»: из-за чего в турецком отеле на сборах подрались футболисты «Шинника» и «Миная»

Игроки «Шинника» и «Миная» устроили массовую драку в турецком отеле Royal Seginus, где проводили сборы. По рассказам очевидцев, украинцы сначала конфликтовали с начальником ярославской команды, а затем в лифте напали на защитника Даниила Петрунина, но другие российские футболисты пришли ему на помощь. Версии, почему произошёл конфликт, разнятся. В генконсульстве РФ в Анталье считают, что инцидент спровоцировал украинский коллектив. Сообщается, что обе команды уже покинули гостиницу.

В турецком отеле Royal Seginus в понедельник вечером, 13 февраля, произошла массовая драка между футболистами российского «Шинника» и украинского «Миная». Оба клуба в данный момент в Анталье готовятся ко второй части сезона национальных чемпионатов.

Надо отметить, что ярославцы только завершили второй сбор и переехали из IС Santai в новый отель. Главный тренер коллектива Вадим Евсеев дал своим подопечным выходные, поэтому команда заселилась не в полном составе: представителей «Миная» в гостинице проживало в два раза больше. Они как раз завершали тренировки. Изначально делегации должны были находиться в разных местах, однако землетрясение в Турции внесло свои коррективы. Часть гостиниц отдали под размещение оставшихся без крова.

Версии, как именно и почему произошёл инцидент, разнятся. По информации российских Telegram-каналов, несколько игроков закарпатского клуба подошли к начальнику ярославцев Сергею Константинову и стали требовать от него спеть украинский гимн. Тот предложил провокаторам выйти на улицу и разобраться по-мужски, однако благодаря вмешательству сотрудников отеля конфликт удалось погасить.

На этом всё не закончилось. По данным СМИ, через некоторое время четверо футболистов «Миная» поймали в лифте защитника «Шинника» Даниила Петрунина и начали избивать его. Но в фойе стояла группа ярославцев, которая подоспела на помощь к партнёру по команде, и началась массовая драка, в результате которой спортсмены получили серьёзные повреждения. Сообщается о подозрениях на перелом рёбер, пальцев и сотрясение мозга. В частности, пострадали нападающий Илья Грузнов, полузащитник Дмитрий Самойлов, вратарь Михаил Филиппов и защитник Артём Семейкин.

В «Шиннике» подчеркнули, что никто из отечественных игроков не был инициатором данного конфликта.

«Наши футболисты поступили как настоящая команда, заступившись за своего одноклубника, на которого было совершено нападение. По результатам медицинского осмотра серьёзных травм у игроков «Шинника» выявлено не было… Мы считаем неприемлемым и осуждаем любые формы насилия и будем отстаивать не только интересы клуба, но и интересы нашей страны. В ситуации разбираются правоохранительные органы», — говорится в официальном заявлении ярославцев.

Защитник «Шинника» Артём Семейкин рассказал, что услышал крики «Слава Украине».

«Честно, полностью всей истории не знаю, я вообще спал у себя в номере. Потом услышал крики и фразу «Слава Украине», выбежал в коридор, сказал: «Нет, слава России», — приводит его слова «РБ Спорт».

По его словам, он «кинулся в толпу», где было «человек 20».

«Понятное дело, что я не Геракл, но, когда оскорбляют мою страну, считаю, что по-другому поступить нельзя. Как только увидел неподобающее поведение, то вступился за Россию», — рассказал он.

На помощь соотечественникам пытались подъехать представители других клубов ФНЛ, проживающие поблизости. Но их в отель не пустили.

«Набросились на игрока «Шинника» вчетвером в лифте. Смелые... Что мог сделать парень? Как шакалы! Мы нападать толпой не будем. Один на один! Если ты мужик, то должен отвечать за свои поступки. Хотя, если вчера меня заставили бы петь гимн Украины на коленях, я прибил бы. Мне сказали: «Сейчас невозможно сделать, чтобы вы пересеклись, вас не подпустят друг к другу. Вопрос уже решается на уровне правительства», — заявил Metaratings полузащитник «КАМАЗа» Александр Гаглоев.

В генконсульстве РФ в Анталье подтвердили, что инцидент был спровоцирован неадекватным поведением украинской стороны.

«После возникшей потасовки вызвали наряд полиции, который зафиксировал факт нарушения общественного порядка. В отсутствие претензий с обеих сторон конфликт признали исчерпанным», — приводит ТАСС сообщение дипмиссии.

По мнению генерального директора «Шинника» Сергея Кулакова, вина за произошедшее лежит на турецком отеле. Как отметил функционер, при организации сборов в ноябре клуб просил руководство гостиницы не селить команду с украинскими футболистами.

«Почему в отеле появился «Минай» — вопрос к отелю, мы разбираемся в этом вопросе. Я всё прекрасно (понимаю): бизнес, деньги и всё остальное, но безопасность должна быть на первом месте», — заявил Кулаков.

Также по теме «Машинально это сделал»: Малиновскому пришлось извиняться перед украинцами за объятия с Головиным после матча Руслан Малиновский принёс извинения болельщикам за объятия с Александром Головиным после матча чемпионата Франции по футболу. Украинец...

Продолжать сбор в Royal Seginus после инцидента было небезопасно. Поэтому «Шинник» принял решение покинуть отель во избежание повторения провокаций. Делегация «Миная» также уехала из гостиницы, сообщают СМИ.

«Самое главное, что инициаторами были мы. Пишут, что нас выселяют, но это не так. Инициатором было руководство нашего клуба. РФС в курсе этого вопроса, также о ситуации знают в ФНЛ, консульстве в Турции, правительстве Ярославской области», — сказал Кулаков.

Кроме того, руководство «Шинника» рассматривает возможность получить от отеля компенсацию за случившееся.